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Aksaray 28 Kasım Perşembe okul tatil mi? Yarın kar tatili var mı?

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Aksaray'da da kendini göstermeye başladı. Kar yağışının yanı sıra soğuk hava dalgası, bölgede yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu durum özellikle öğrenci ve velilerde "28 Kasım'da okullar tatil olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Şimdi tüm gözler, Aksaray Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:17 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:21
Aksaray 28 Kasım Perşembe okul tatil mi? Yarın kar tatili var mı?

28 Kasım Aksaray'da Okullar Tatil mi?

Aksaray
Aksaray genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle:

  • Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulları için eğitim 27 Kasım için 1 gün süreyle durdurulmuştur.
  • 28 Kasım'da Aksaray'da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
Aksaray 28 Kasım Perşembe okul tatil mi? Yarın kar tatili var mı?

Aksaray Hava Durumu Raporu

Aksaray'da bugün hava oldukça soğuk ve yer yer kar yağışlı. Uzmanların tahminlerine göre:

  • Gündüz sıcaklığı: 1°C
  • Hissedilen sıcaklık: -5°C
  • Gece sıcaklığı: -6°C
  • Nem oranı: %84
  • Yağış ihtimali: %62

Aksaray 28 Kasım Perşembe okul tatil mi? Yarın kar tatili var mı?

Rüzgârın orta şiddette esmesi beklenirken, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması tavsiye ediliyor. Yarın ise sabah saatlerinde -3°C, öğle saatlerinde 0°C, gece saatlerinde ise -6°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Kar yağışı ve don nedeniyle özellikle sabah saatlerinde sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarının kış koşullarına uygun olduğundan emin olmaları gerekiyor. Yürüyüş yollarında buzlanma riski bulunduğundan yayaların da dikkatli olması öneriliyor.

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