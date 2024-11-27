Aksaray'da bugün hava oldukça soğuk ve yer yer kar yağışlı. Uzmanların tahminlerine göre:

Rüzgârın orta şiddette esmesi beklenirken, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması tavsiye ediliyor. Yarın ise sabah saatlerinde -3°C, öğle saatlerinde 0°C, gece saatlerinde ise -6°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Kar yağışı ve don nedeniyle özellikle sabah saatlerinde sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarının kış koşullarına uygun olduğundan emin olmaları gerekiyor. Yürüyüş yollarında buzlanma riski bulunduğundan yayaların da dikkatli olması öneriliyor.