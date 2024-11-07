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PKK için haraç toplama, yakınını örgüt ile yurt dışına kaçırma... Gizli tanık Ahmet Özer’in terör bağlantısını tek tek deşifre etti

Terör bağlantısı deşifre olunca tutuklanan CHP ve DEM'in ortak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in örgüt bağlantısındaki yeni detaylar gizli tanığın ifadesinde ortaya çıktı. PKK'da 2020'ye kadar faaliyet yürüten sonra da yakalanıp birçok örgüt üyesini deşifre eden gizli tanık, Ahmet Özer'in PKK'nın İsveç sorumlularından Cemal Kavak ile ilişkisini anlattı. CHP-DEM'li başkanın bir yakınını yurt dışına kaçırmak için PKK'yı kullandığını söyleyen gizli tanık, Ahmet Özer'in örgüt için iş adamlarından para topladığını anlattı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 14:31 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 14:31
PKK için haraç toplama, yakınını örgüt ile yurt dışına kaçırma... Gizli tanık Ahmet Özer’in terör bağlantısını tek tek deşifre etti

CHP ve DEM'in yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında iş birliği yaparak aday çıkardığı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK ile bağlantıları deşifre olunca tutuklanmıştı.

PKK için haraç toplama, yakınını örgüt ile yurt dışına kaçırma... Gizli tanık Ahmet Özer’in terör bağlantısını tek tek deşifre etti

Kürdistan hayali kuran ve skandal açıklamalara imza atan Ahmet Özer'in yüzlerce PKK'lı teröristle görüşmesinin olduğu hatta bu isimler arasında kırmızı kategorideki Remzi Kartal'ın da bulunduğu açıklanmıştı.

PKK için haraç toplama, yakınını örgüt ile yurt dışına kaçırma... Gizli tanık Ahmet Özer’in terör bağlantısını tek tek deşifre etti

2020 yılına kadar terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren, daha önce farklı illerde yürütülen PKK'ya yönelik soruşturmalarda ifade verip birçok örgüt üyesinin deşifre olmasına katkı sağlayan gizli tanık Ahmet Özer hakkındaki her şeyi anlattı.

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