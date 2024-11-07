PKK için haraç toplama, yakınını örgüt ile yurt dışına kaçırma... Gizli tanık Ahmet Özer’in terör bağlantısını tek tek deşifre etti

CHP ve DEM'in yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında iş birliği yaparak aday çıkardığı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer , PKK ile bağlantıları deşifre olunca tutuklanmıştı.

Kürdistan hayali kuran ve skandal açıklamalara imza atan Ahmet Özer'in yüzlerce PKK'lı teröristle görüşmesinin olduğu hatta bu isimler arasında kırmızı kategorideki Remzi Kartal'ın da bulunduğu açıklanmıştı.