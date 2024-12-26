ÇOBAN MAHKEMEYE GETİRİLECEK

İkinci duruşma için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda biri tutuklu üç kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi.

Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A.’nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran’ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A.’nın ise cezaevinden celbi için karar verildi.

Mahkeme dosyasına giren aile meclisi görüntülerinde amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.’nın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Amca Salim Güran’ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada “Tanıklık yapmak istemiyorum.” deyince, salondan çıkarılmıştı.