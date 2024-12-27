Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı