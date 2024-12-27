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Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahminlerini güncelledi. 8 il için "sarı kodlu" uyarı yapıldı. Kar yağışı, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Peki hangi bölgelerde kar yağacak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:03 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:03
Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için "sarı kodlu" uyarıda bulundu.

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

8 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

O iller şu şekilde:

"Bitlis, Çanakkale, Edirne, Hakkarı, Kırıkkale, Tekirdağ, Şırnak, Van."

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

İŞTE METEOROLOJİNİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. .

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

BÖLGE BÖLGE HAVA RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleri ile Bilecik ve Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yağmurlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum'un güneyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU