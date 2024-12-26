İstanbul’da okulda turnike krizi! Veliler isyan etti! MEB harekete geçti

İstanbul Fatih'teki bir okulda velileri isyan ettiren bir olay yaşandı. Okulun giriş ve çıkışına öğrencilerin güveniği gerekçe gösterilerek turnike yapıldı.
PARA VERMEYEN ÖĞRENCİLERİN GEÇİŞİ KISITLANDI
Velilerden öğrenci başına 1000'er TL para istendi. Ancak 1.100 mevcutlu okuldaki uygulamanın ilk gününde öğrenciler, soğuk havada kuyrukta bekletildi. Ayrıca para veren öğrenciler 3 turnikeden geçerken, para vermeyen öğrencilerin geçişi ise 1 turnike olarak kısıtlandı.
"İKİNCİ SINIF MUAMELE GÖRÜYORLAR"
Ders bitiminin ardından veliler, yağmurlu havada çocuklarının çıkışlarını uzun süre boyunca bekledi. Duruma ilişkin konuşan bir veli, "İkinci sınıf muamelesi görüyorlar. Tabii ki hoşlanmadım vermeyi de düşünmüyorum. Cüzi bir rakam olsa neyse ama başka çocuğum da var." dedi.
MEB HAREKETE GEÇTİ
Kuyruk görüntülerinin sosyal medyada infial yaratmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.
TURNİKELER KALDIRILDI
Okul idaresi, turnikeleri kaldırdı.
Turnikelerin kaldırılmasının ardından bazı veliler görüş ayrılığına düştü. Birçok veli, uygulmanın kaldılmasını yerinde buldu.
"GEREKLİYDİ"
Güvenlik açısından turnikelerin gerekli olduğunu belirten velilerden birisi ise, "Evet gerekli görüyorum. Bence güzel bir uygulamaydı"dedi.
"OLAY SAPTIRILDI"
Okul tarafından velilere bilgilendirme mesajı da gönderildi.Mesajda şu ifadelere yer verildiği görüldü:
Merhaba arkadaşlar, okulumuzun %70 veli ve öğrencilerimizin güvenliği için teşekkür ederim sizin yanınızdayım demesine rağmen bir kesimin itirazı ve okulumuza olumsuz yönelmeler ve olayı saptırıp farklı boyuta getirilmesinden dolayı turnike sistemi kaldırılmıştır. Ödeme yapanların ücretleri geri iade edilecek.