İstanbul’da okulda turnike krizi! Veliler isyan etti! MEB harekete geçti

Turnikelerin kaldırılmasının ardından bazı veliler görüş ayrılığına düştü. Birçok veli, uygulmanın kaldılmasını yerinde buldu.

Güvenlik açısından turnikelerin gerekli olduğunu belirten velilerden birisi ise, " Evet gerekli görüyorum. Bence güzel bir uygulamaydı" dedi.

"OLAY SAPTIRILDI"

Okul tarafından velilere bilgilendirme mesajı da gönderildi.Mesajda şu ifadelere yer verildiği görüldü:

Merhaba arkadaşlar, okulumuzun %70 veli ve öğrencilerimizin güvenliği için teşekkür ederim sizin yanınızdayım demesine rağmen bir kesimin itirazı ve okulumuza olumsuz yönelmeler ve olayı saptırıp farklı boyuta getirilmesinden dolayı turnike sistemi kaldırılmıştır. Ödeme yapanların ücretleri geri iade edilecek.