Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

TEK KİŞİLİK HÜCRELERDE 10 KİŞİ! Hapishanedeki tek kişilik hücrelerde 6 ya da 8 tutsağın, 10 kişilik bölmelerde ise yaklaşık 80 kişinin tutulduğu öğrenildi.

Hapishanenin eski tutsaklarından Mahmut Abdülbaki Muhammed, AA'ya yaptığı açıklamada, "Burada çok zor şartlar altında yaşadık. Bize insan gibi davranmıyorlardı. Şimdi rüyada gibiyim." dedi.

ASKERİ HAPİSHANELER, REJİMİN SUÇ MERKEZLERİ OLDU Çöken Baas rejiminin Savunma Bakanlığına bağlı hapishanelerde on binlerce kişiye yıllarca işkence edildi.