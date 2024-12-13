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Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi'ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

Kanlı Baas rejimin çökmesiyle birlikte Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Rejimin geride bıraktığı suç merkezleri ise gündeme gelmeye devam ediyor. Sednaya Hapishanesi'nin ardından Suriye'deki zulüm merkezlerinden biri daha gündeme geldi: Mezze Hapishanesi... İnsanlık dışı koşullarıyla tanınan bu cehennem, rejimin acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 14:01 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 14:47
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

Beşar Esad rejiminin Suriye'deki zulüm merkezlerinden biri daha gündeme geldi: Mezze Hapishanesi...

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

Suriye'de devrilen Baas rejiminin başkent Şam'daki Mezze Askeri Hapishanesi'ndeki insanlık dışı koşullara sahip hücreleri ve bölmeleri görüntülendi.

Mezze Askeri Havaalanı'ndaki hapishane görüntülendi

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

Esad rejiminin askeri istihbarat birimince yönetilen Mezze Askeri Hapishanesi'nde tutulanların kişisel eşyalarının hücrelerde kaldığı dikkati çekiyor.

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

Tutsakların hapishane duvarlarına ayetler yazdığı, resimler ve takvimler çizdiği görüldü. Hücrelerde, yerde oyuncak bebek, tabaklar, yiyecekler de görüntülendi.

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

İnsanlık dışı koşullara sahip olduğu görülen hapishanede, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 700 kişinin tutulduğu ifade ediliyor.

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

TEK KİŞİLİK HÜCRELERDE 10 KİŞİ!

Hapishanedeki tek kişilik hücrelerde 6 ya da 8 tutsağın, 10 kişilik bölmelerde ise yaklaşık 80 kişinin tutulduğu öğrenildi.

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

Hapishanenin eski tutsaklarından Mahmut Abdülbaki Muhammed, AA'ya yaptığı açıklamada, "Burada çok zor şartlar altında yaşadık. Bize insan gibi davranmıyorlardı. Şimdi rüyada gibiyim." dedi.

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

ASKERİ HAPİSHANELER, REJİMİN SUÇ MERKEZLERİ OLDU

Çöken Baas rejiminin Savunma Bakanlığına bağlı hapishanelerde on binlerce kişiye yıllarca işkence edildi.

Kanlı Esad rejiminin ölüm kampı: Sednaya Hapishanesi! Ya bilinmeyenler... Mezzeden Tedmura...

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

Bu hapishaneler arasında Şam'daki Sednaya, Mezze ve Kabun ile Humus ilindeki Balone ve Tedmur işkence konusunda öne çıkarken, burada tutulan çoğu kişiden yıllarca haber alınamadı.

Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!
Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... "Sezar Dosyası" raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

Silahlı grupların rejimi yıkmasının ardından cezaevlerindeki tutsaklar da kurtarılmıştı.

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

İşte Mezze zindanlarından kareler...

Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi
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