Beşar Esad rejiminin zulüm zindanlarından biri daha: Mezze Hapishanesi’ndeki insanlık dışı koşullar görüntülendi

Beşar Esad rejiminin Suriye'deki zulüm merkezlerinden biri daha gündeme geldi: Mezze Hapishanesi...
Suriye'de devrilen Baas rejiminin başkent Şam'daki Mezze Askeri Hapishanesi'ndeki insanlık dışı koşullara sahip hücreleri ve bölmeleri görüntülendi.
Esad rejiminin askeri istihbarat birimince yönetilen Mezze Askeri Hapishanesi'nde tutulanların kişisel eşyalarının hücrelerde kaldığı dikkati çekiyor.
Tutsakların hapishane duvarlarına ayetler yazdığı, resimler ve takvimler çizdiği görüldü. Hücrelerde, yerde oyuncak bebek, tabaklar, yiyecekler de görüntülendi.
TEK KİŞİLİK HÜCRELERDE 10 KİŞİ!
Hapishanedeki tek kişilik hücrelerde 6 ya da 8 tutsağın, 10 kişilik bölmelerde ise yaklaşık 80 kişinin tutulduğu öğrenildi.
Hapishanenin eski tutsaklarından Mahmut Abdülbaki Muhammed, AA'ya yaptığı açıklamada, "Burada çok zor şartlar altında yaşadık. Bize insan gibi davranmıyorlardı. Şimdi rüyada gibiyim." dedi.
ASKERİ HAPİSHANELER, REJİMİN SUÇ MERKEZLERİ OLDU
Çöken Baas rejiminin Savunma Bakanlığına bağlı hapishanelerde on binlerce kişiye yıllarca işkence edildi.
Bu hapishaneler arasında Şam'daki Sednaya, Mezze ve Kabun ile Humus ilindeki Balone ve Tedmur işkence konusunda öne çıkarken, burada tutulan çoğu kişiden yıllarca haber alınamadı.