Narin Güran cinayetinde o konuşma kayıtları dava dosyasında: Nevzat suçu üstlensin evi Gazal’a verelim | Flaş Enes Güran detayı

Ailenin Narin bulunmadan bir gün önce yaptığı toplantı gündemdeki yerini korurken Güran ailesinden Nevzat Bahtiyar 'ın eşi Gazal Bahtiyar'a giden telefon şok etkisi yaratmıştı.

Diyarbakır 'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

İddialara ilişkin ayrıca 28-29 Kasım'da İl Jandarma Komutanlığınca Hasan K. (65) ve tutuklu sanık amca Salim Güran 'ın amcası Ali Rıza Güran'ın (65) "şüpheli" sıfatı ile Nevzat Bahtiyar 'ın eşi Gazal (46), oğulları İbrahim (20) ve Ferhat Bahtiyar (24) ile kızı Fadile N'nin (27) ise "bilgi" amaçlı ifadeleri alındı.

İŞTE O GÖRÜŞME KAYITLARI

Hasan K'nin Ali Rıza Güran'ın Bahtiyar ailesine iletmesi için "Ben yapmışım dese, evlerini getirirdik, Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ben onlara diyemem." dediğini ileri sürerek başlayan telefon görüşmesi şöyle devam etti:

Gazal Bahtiyar: "Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar."

Hasan K: "Ben dedim çocukları bana söyledi, 'Arabamızın devrini bize versinler.' (Güran ailesi) Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince veririz.' dedi"

Gazal Bahtiyar: "Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Sonra teklif göndersinler"

Hasan K: "Bana söylediler, ben de söylerim dedim."

Gazal Bahtiyar: "Söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler söylemesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler."

Hasan K: "Ne diyeyim Allah hakkınızı bırakmasın."

Gazal Bahtiyar: "Amin. Bu fukaranın hiçbir şeyden haberi yoktu amca, ben evdeydim. Geldi yemeğini yedi, gitti, ağaçlarını suladı, onu çağırdı, ne yaptıysa onun

üstüne attı."

Hasan K: "Suç onundur, Nevzat'ın hakkı ölümdür. Nevzat niye cesetlerini götürdü, sakladı. Deseydi 'Ben niye saklıyorum?"

Gazal Bahtiyar: "Onu tehdit ettiler amca, onu tehdit etmeseydi gider miydi?

Hasan K: "Gittiğinde; bir haftası bittiğinde, tutuklandığında gitseydi 'Zorla bana yaptırdı.' Girmezdi hapse."

Gazal Bahtiyar: "Sakın hacı Rıza (Ali Rıza Güran) onların tekliflerini göndermesin."

Hasan K: "Haber gönderseler siz de 'yok' dersiniz."

İbrahim Bahtiyar (Nevzat Bahtiyar'ın oğlu): "Dayı onlara söylersin, devlet ne derse odur. Onlar demiyor muydu devlet ne derse odur. Devlet ortaya çıkaracak."

Hasan K: "Kim ise devlet çıkaracak ortaya. Ben evlerin arasındayım, millet etrafımda, fazla konuşamıyorum."