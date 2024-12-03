İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması devam ederken, şoke edici bir gelişme yaşandı.
Soruşturmada adı geçen ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim, Küçükçekmece'de bir araç içerisinde sürücü koltuğunda ölü bulundu.
EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ
Çim'in eşinin 1 Aralık'ta kayıp başvurusunda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın ön sağ koltuğunda enjektör tespit edildi. Bu durum Çim'in, kendine bir ilaç enjekte ederek intihar ettiği ihtimalini ortaya çıkardı.
Satılmış Çim'in ölümü akıllara Yenidoğan Çetesi'nin bu olayda bir rolü olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Satılmış Çim'in eşi Merve Çim'in ifadesine ulaşıldı. İfadesinde eşinin kendisine mesaj atarak bahis borcu olduğunu söylediğini belirten genç kadın, "Eşim, WhatsApp üzerinden bana mesaj göndererek bahis oynadığını ve 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine, bankadaki ortak paramız ve eşimin üzerine kayıtlı olan ortak mülkiyetimizdeki evin durumunu sordum. Bunlara dokunmadığını belirtti. Daha sonra, 'Bu utançla çocuklarımın, ailemin ve senin yüzüne bakamam. Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak.' şeklinde bir mesaj gönderdi. " dedi.
"BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN ENDİŞELENİYORUM"
Bu mesajdan sonra eşine ulaşamadığını ve mesajlarına cevap vermediğini belirten Çim'in "Eşim, babasına ait 06 EUC 528 plakalı araçla en son çalıştığı kurumdan ayrıldı. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum ve bulunmasını talep ediyorum. Ayrıca, eşime zarar verilmesi halinde sorumlulardan şikayetçi olduğumu bildiririm" dediği öğrenildi.