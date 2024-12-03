Satılmış Çim'in eşi Merve Çim'in ifadesine ulaşıldı. İfadesinde eşinin kendisine mesaj atarak bahis borcu olduğunu söylediğini belirten genç kadın, "Eşim, WhatsApp üzerinden bana mesaj göndererek bahis oynadığını ve 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine, bankadaki ortak paramız ve eşimin üzerine kayıtlı olan ortak mülkiyetimizdeki evin durumunu sordum. Bunlara dokunmadığını belirtti. Daha sonra, 'Bu utançla çocuklarımın, ailemin ve senin yüzüne bakamam. Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak.' şeklinde bir mesaj gönderdi. " dedi.