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Depo sorumlusu Satılmış Çim'in ölümünde yeni detaylar! Eşine attığı mesaj olayın seyrini değiştirdi

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen ve kayıp ilanıyla aranan Avcılar Hospital depo görevlisi Satılmış Çim, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de kendine ait aracın içinde ölü bulundu. Çim'in cansız bedeni üzerinde yapılan incelemelerde sol bileğinde iki iğne izi olduğu görüldü. Bu durum akılları karıştırken, olayın seyrini değiştirecek mesaj ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 13:49 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 13:53
Depo sorumlusu Satılmış Çim’in ölümünde yeni detaylar! Eşine attığı mesaj olayın seyrini değiştirdi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması devam ederken, şoke edici bir gelişme yaşandı.

Depo sorumlusu Satılmış Çim’in ölümünde yeni detaylar! Eşine attığı mesaj olayın seyrini değiştirdi

Soruşturmada adı geçen ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim, Küçükçekmece'de bir araç içerisinde sürücü koltuğunda ölü bulundu.

Depo sorumlusu Satılmış Çim’in ölümünde yeni detaylar! Eşine attığı mesaj olayın seyrini değiştirdi

EŞİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ
Çim'in eşinin 1 Aralık'ta kayıp başvurusunda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın ön sağ koltuğunda enjektör tespit edildi. Bu durum Çim'in, kendine bir ilaç enjekte ederek intihar ettiği ihtimalini ortaya çıkardı.

Depo sorumlusu Satılmış Çim’in ölümünde yeni detaylar! Eşine attığı mesaj olayın seyrini değiştirdi

Satılmış Çim'in ölümü akıllara Yenidoğan Çetesi'nin bu olayda bir rolü olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Depo sorumlusu Satılmış Çim’in ölümünde yeni detaylar! Eşine attığı mesaj olayın seyrini değiştirdi

Çim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yenidoğan çetesi davasında adı geçiyordu! Avcılar Hospital depo görevlisi Satılmış Çimin sır ölümü! Bileğinde iğne izi
Yenidoğan çetesi davasında adı geçiyordu! Avcılar Hospital depo görevlisi Satılmış Çim'in sır ölümü! Bileğinde iğne izi

Depo sorumlusu Satılmış Çim’in ölümünde yeni detaylar! Eşine attığı mesaj olayın seyrini değiştirdi

Satılmış Çim'in eşi Merve Çim'in ifadesine ulaşıldı. İfadesinde eşinin kendisine mesaj atarak bahis borcu olduğunu söylediğini belirten genç kadın, "Eşim, WhatsApp üzerinden bana mesaj göndererek bahis oynadığını ve 120 bin TL kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine, bankadaki ortak paramız ve eşimin üzerine kayıtlı olan ortak mülkiyetimizdeki evin durumunu sordum. Bunlara dokunmadığını belirtti. Daha sonra, 'Bu utançla çocuklarımın, ailemin ve senin yüzüne bakamam. Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak.' şeklinde bir mesaj gönderdi. " dedi.

Depo sorumlusu Satılmış Çim’in ölümünde yeni detaylar! Eşine attığı mesaj olayın seyrini değiştirdi

"BAŞINA BİR ŞEY GELMESİNDEN ENDİŞELENİYORUM"

Bu mesajdan sonra eşine ulaşamadığını ve mesajlarına cevap vermediğini belirten Çim'in "Eşim, babasına ait 06 EUC 528 plakalı araçla en son çalıştığı kurumdan ayrıldı. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum ve bulunmasını talep ediyorum. Ayrıca, eşime zarar verilmesi halinde sorumlulardan şikayetçi olduğumu bildiririm" dediği öğrenildi.

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