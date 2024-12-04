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Narin Güran cinayetinde o konuşma kayıtları dava dosyasında
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Narin Güran cinayetinde o konuşma kayıtları dava dosyasında

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 09:25

Türkiye, Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran cinayetindeki tüm gelişmeleri büyük merakla takip ediyor. Katilin kim olduğu henüz belirlenemezken, Narin Güran'ın kaybolduğu ve bulunmadan bir gün önceki güne ait görüntüler peş peşe ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen görüntüler konuşulurken Güran ailesinden "Nevzat suçu üstlensin evi Gazal'a verelim" teklifinin geldiği ses kaydı şoke etti. Söz konusu ses kaydı dava dosyasına girdi. Konuyla ilgili 6 kişinin ifadesi alındı. Nevzat Bahtiyar'ın ailesine teklifi götüren Hasan K.'nın ifadesindeki Enes Güran detayı dikkat çekti.


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