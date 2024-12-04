Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan sahtekarları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı ifşa listesinde yer alan bir detay ise herkesi şaşkına çevirdi. Listede Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden bir tanesi olan çayın da yer aldığı görüldü.
GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ
Yazın sıcağında, kışın soğukta, bazen dinlenmek bazen keyiflenmek için içilen çayın içerisine gıda boyası ve toz katıldığı ortaya çıktı.
İşte 10.10.2024 ve 02.10.2024 tarihlerinde gıda boyası tespit edilen 4 çay markası...
ÖZAKÇAY KARASEVDA- DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY
AVCI SEZON ÇAY SİYAH ÇAY
FATİH GOLD -SİYAH ÇAY
WİNMEY DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY
TAVŞAN KANI RENGİNİ KAZANDIRMAK AMACIYLA YAPILIYOR
Konuya ilişkin konuşan Gıda Mühendisi Nurten Sırma "Çaya tavşan kanı rengini kazandırmak adına çeşitli kullanılmaması gereken boyalar ilave ediliyor. Bunların yakalandığı örnekler var" şeklinde konuştu.
Bazı vatandaşlar "En azından bari çaya yapmasalar. Çayımızı ellemeyin. Çayımızı çok seviyoruz." diyerek isyan ederken, bazıları ise "Artık her şeye el attılar. Yani bir bırakın da bir çayımızı keyfimizle içelim" dedi.
Peki, hileli çay nasıl anlaşılır?
Uzmanlar, çayın üzerine soğuk su döküldüğünde eğer çayın altında kırmızı boya varsa o çayda hile olacağını belirtti.
"ZEHİRLENMEYE NEDEN OLABİLİR"
Hileli çayın insan sağlığına zararı ile ilgili uyarılarda bulunan Diyetisyen Gamze Çakaloğlu "Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşır. Alerjik reaksiyonlara uzun vadede kansere yol açabilecekken toz karışımlar sindirim sorunlarına zehirlenmelere neden olabilir" dedi.