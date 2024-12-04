Peki, hileli çay nasıl anlaşılır?

Uzmanlar, çayın üzerine soğuk su döküldüğünde eğer çayın altında kırmızı boya varsa o çayda hile olacağını belirtti.

"ZEHİRLENMEYE NEDEN OLABİLİR" Hileli çayın insan sağlığına zararı ile ilgili uyarılarda bulunan Diyetisyen Gamze Çakaloğlu "Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşır. Alerjik reaksiyonlara uzun vadede kansere yol açabilecekken toz karışımlar sindirim sorunlarına zehirlenmelere neden olabilir" dedi.