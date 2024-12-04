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Bakanlık o 4 markayı ifşaladı! Çayda yapılan hile herkesi şaşırttı! Uzmanı uyardı: Zehirleyebilir

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı liste doğrultusunda 4 markanın çaya bile hile karıştırdığı ortaya çıktı. Vatandaşlar keyifle içtikleri çayda çıkan hile karşısında şoke olurken, uzman isimler çay alınırken dikkat edilecek püf noktayı paylaştı. Zehirlenme riskine karşı da uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 11:33
Bakanlık o 4 markayı ifşaladı! Çayda yapılan hile herkesi şaşırttı! Uzmanı uyardı: Zehirleyebilir

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan sahtekarları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı ifşa listesinde yer alan bir detay ise herkesi şaşkına çevirdi. Listede Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden bir tanesi olan çayın da yer aldığı görüldü.

Bakanlık o 4 markayı ifşaladı! Çayda yapılan hile herkesi şaşırttı! Uzmanı uyardı: Zehirleyebilir

GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ
Yazın sıcağında, kışın soğukta, bazen dinlenmek bazen keyiflenmek için içilen çayın içerisine gıda boyası ve toz katıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık o 4 markayı ifşaladı! Çayda yapılan hile herkesi şaşırttı! Uzmanı uyardı: Zehirleyebilir

İşte 10.10.2024 ve 02.10.2024 tarihlerinde gıda boyası tespit edilen 4 çay markası...

ÖZAKÇAY KARASEVDA- DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY
AVCI SEZON ÇAY SİYAH ÇAY
FATİH GOLD -SİYAH ÇAY
WİNMEY DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY

Bakanlık o 4 markayı ifşaladı! Çayda yapılan hile herkesi şaşırttı! Uzmanı uyardı: Zehirleyebilir

TAVŞAN KANI RENGİNİ KAZANDIRMAK AMACIYLA YAPILIYOR
Konuya ilişkin konuşan Gıda Mühendisi Nurten Sırma "Çaya tavşan kanı rengini kazandırmak adına çeşitli kullanılmaması gereken boyalar ilave ediliyor. Bunların yakalandığı örnekler var" şeklinde konuştu.

Bakanlık o 4 markayı ifşaladı! Çayda yapılan hile herkesi şaşırttı! Uzmanı uyardı: Zehirleyebilir

Sırma, hilekarların çayda oynadıkları oyunu "Orada biraz işin kalitesiyle oynayıp fiyatı da düşürmek adına toz çay miktarını o granülün içine fazlaca koyup biraz maliyeti düşürmek adına yapılan hileler" ifadeleri ile özetledi.

Bakanlık o 4 markayı ifşaladı! Çayda yapılan hile herkesi şaşırttı! Uzmanı uyardı: Zehirleyebilir

Bazı vatandaşlar "En azından bari çaya yapmasalar. Çayımızı ellemeyin. Çayımızı çok seviyoruz." diyerek isyan ederken, bazıları ise "Artık her şeye el attılar. Yani bir bırakın da bir çayımızı keyfimizle içelim" dedi.

Çayda gıda boyası ve toz hilesi!
Çayda gıda boyası ve toz hilesi!
Çayda gıda boyası ve toz hilesi!

Bakanlık o 4 markayı ifşaladı! Çayda yapılan hile herkesi şaşırttı! Uzmanı uyardı: Zehirleyebilir

Peki, hileli çay nasıl anlaşılır?
Uzmanlar, çayın üzerine soğuk su döküldüğünde eğer çayın altında kırmızı boya varsa o çayda hile olacağını belirtti.

Bakanlık o 4 markayı ifşaladı! Çayda yapılan hile herkesi şaşırttı! Uzmanı uyardı: Zehirleyebilir

"ZEHİRLENMEYE NEDEN OLABİLİR"

Hileli çayın insan sağlığına zararı ile ilgili uyarılarda bulunan Diyetisyen Gamze Çakaloğlu "Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşır. Alerjik reaksiyonlara uzun vadede kansere yol açabilecekken toz karışımlar sindirim sorunlarına zehirlenmelere neden olabilir" dedi.

Bakanlık o 4 markayı ifşaladı! Çayda yapılan hile herkesi şaşırttı! Uzmanı uyardı: Zehirleyebilir

Çaycı Yılmaz Tunç ise "Çay zaten ister istemez insana ilk içişte acı gelir. O zaten çok boya olduğunu veya renklendirici olduğunu anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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