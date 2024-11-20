Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş şekilde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğu henüz netlik kazanmazken soruşturmada yeni bir detaya ulaşıldı.
O GÖRÜŞME DİKKAT ÇEKTİ
Narin'i dereye gömen ve gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın mahkeme dosyasında yer alan İletişim Tespit Tutanağı ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu gün, saat 06.34'te yaptığı görüşme dikkat çekti.
İKİ İSİMLE DE İLETİŞİM HALİNDEYDİ
Tutanakta Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V.B.'nin HTS kayıtları yer aldı. V.B.'nin Narin'in kaybolduğu günden itibaren Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ile iletişim gerçekleştirdiğini tespit edildiği belirtildi. V.B.'nin Hatay bölgesi baz istasyonundan faydalanarak Narin'in kaybolduğu gün saat 22.23'te Nevzat Bahtiyar'ı arayarak sesli iletişim gerçekleştirdiği, 22-24 Ağustos arasında Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran ile sıralı iletişim gerçekleştirdiği, bu iletişimlerin tamamında Hatay bölgesi baz istasyonlarından faydalandığı ve yalnızca arayan taraf olduğu, iletişimin seyrinden yan yana gelmek istemeyen Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran arasında bilgi alışverişi sağladığı şeklinde değerlendirme yer aldı.