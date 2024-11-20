Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş şekilde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğu henüz netlik kazanmazken soruşturmada yeni bir detaya ulaşıldı.

O GÖRÜŞME DİKKAT ÇEKTİ Narin'i dereye gömen ve gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın mahkeme dosyasında yer alan İletişim Tespit Tutanağı ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu gün, saat 06.34'te yaptığı görüşme dikkat çekti.