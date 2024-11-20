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Seçil Erzan soruşturmasında flaş gelişme! Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında iddianame

Yüksek karlı fon vaadiyle başta Muslera, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Semih Kaya gibi ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan ile ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık olayına ilişkin Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Konuyla ilgili Denizbank'tan da bir açıklama geldi. İşte Fatih Terim Fonu soruşturmasında son yaşananlar...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 08:54 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 08:54
Seçil Erzan soruşturmasında flaş gelişme! Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu şüpheli olarak yer aldı.

Seçil Erzan soruşturmasında flaş gelişme! Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında iddianame

İZİNSİZ YAPAMAZ
İddianamede, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla bulundu.

Seçil Erzan'ın 600 şubesi bulunan Denizbank'ın bir şubesinin müdürü olduğu aktarılan iddianamede, Erzan'ın ifadesinde belirttiği gibi kendisinin ayrıcalıklı olarak tanındığı, herhangi bir şube müdürünün bu şekilde "illegal fon" adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Seçil Erzan soruşturmasında flaş gelişme! Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında iddianame

(Resimdeki: Denizbankl Genel Müdürü Hakan Ateş ve Fatih Terim)

ORGANİZE DOLANDIRICILIK MI?
İddianamede, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakinen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun "yüksek faiz getirili illegal fondan" haberdar olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, Seçil Erzan'ın beyanında, müştekilerle arasındaki para alışverişinden şüphelilerin bilgilerinin olduğunu belirttiği aktarıldı.

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