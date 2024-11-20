Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmet’e Yavuz Sultan Selim’den 2. Abdülhamid’e... İşte Osmanlı padişahlarının kaftanları

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havalimanı, tarih, kültür ve sanatseverleri bir araya getirecek sergiye ev sahipliği yapıyor.

İGA ART ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen "Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri" sergisi, geçmişten geleceğe kurduğu bağla Osmanlı kültür mirasına katkıda bulunuyor.