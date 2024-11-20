Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmet’e Yavuz Sultan Selim’den 2. Abdülhamid’e... İşte Osmanlı padişahlarının kaftanları

Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 padişahının giydiği merasim kıyafetleri, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri" sergisinde vatandaşın ziyaretine sunuldu.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havalimanı, tarih, kültür ve sanatseverleri bir araya getirecek sergiye ev sahipliği yapıyor.
İGA ART ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen "Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri" sergisi, geçmişten geleceğe kurduğu bağla Osmanlı kültür mirasına katkıda bulunuyor.
OSMAN GAZİ'DEN 2. ABDÜLHAMİD'E İMPARATORLUĞA DAMGA VURAN PADİŞAHLAR
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Katı'nın kuzey koridorunda 31 Aralık'a kadar ziyaret edebilecek sergide, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihine damga vuran Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan 2. Abdülhamid'e ait merasim kıyafetleri tanıtılıyor.