BAŞKA KÖYE TAŞINAN EŞ İLE KONUŞULDU

Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın başka bir köye taşınan ve 5 polis tarafından korunan eşi Gazal Bahtiyar ile de iletişim kurulduğu öğrenildi.

"KENDİLERİ KIZLARINI ÖLDÜRDÜLER" Muhabir, Gazal Bahtiyar'ın oldukça tedirgin olduğunu ifade ederek, "Benim kocam bir şey yapmadı. Biz 30 yıldır evliyiz. Kocam bana bir fiske bile vurmadı. Suçu kocamın üzerine atmaya çalışıyorlar. Onlar kendi kızlarını kendileri öldürdüler" dedi.

"NEVZAT BAHTİYAR ÇOK İYİ BİR İNSANDIR" Narin'in kaybolduğu gün Nevzat Bahtiyar ile beraber vakit geçirdiğini iddia eden kardeşi Mehmet Bahtiyar ile ilgili de Gazal Bahtiyar'ın "Mehmet Bahtiyar o gün işe gitmedi, hastaydı. Yalnızca oğlum Ferhat Bahtiyar elektrik tesisatı döşemek için işe gitti" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Bahtiyar'ın cesedi gömdükten sonra peynir almak için evine gittiği baldızı da olay gününe ilişkin detayları anlattı. Baldızın "Bahtiyar'ın üstü ıslak değildi. Halinde tavrında bir değişiklik yoktu. Zaten kaç yıllık eniştem. Çok iyi bir insandır" dediği ortaya çıktı.



BAHTİYAR AİLESİ BİZE HEP DESTEK OLDU

Babaanne Süheyla Özkan ile de konuşan muhabir, babaannenin Bahtiyar ailesinin kendilerine her zaman destekçi olduklarını ifade ettiklerini aktardı.