Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra cesedi bir dere kenarında gömülü halde bulunan Narin Güran cinayetinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.
Karara göre; Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini gizlemekten" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından sessizliğe gömülen Güran ailesinin durumu da merak edildi.
ARİF GÜRAN'IN MORALİ YERLE BİR
Eşinin ve oğlunun cinayette parmağı olmadığına inanan Arif Güran'ın mahkemenin ardından çok kötü durumda olduğu öğrenildi. Telefonla konuşan Güran'ın moralinin yerle bir olduğu bilgisine ulaşıldı.
"YASTIĞA KAPANIP AĞLADI"
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında gözlemlerini aktaran muhabir Nazlı, Diyarbakır'da kaldığı süre içerisinde aile ile yakınlık kurduğunu belirterek, "Çocuklar evde sürekli televizyon izliyor ve telefonla oynuyor. Çocuklar annelerini gördüğü anlarda gözyaşlarını tutamayarak yastığa kapanarak ağladılar. 11 yaşındaki Muhammet her şeyin farkında. Çok tedirgin. Çocuklara şu an Arif Güran'ın annesi ve Yüksel Güran'ın annesi bakıyor. Aile üyeleri, zaman zaman gelip, ev işlerini yapıyorlar " dedi.
"KIZIM SUÇSUZ"
Yüksel Güran'ın annesinin kızının böyle bir şey yaptığına inanamadığını söyleyen muhabir, "Mahkeme salonunda annesi çok ağladı. Kızım suçsuz biliyorum, çıkacak" ifadelerini kullandı.
BAŞKA KÖYE TAŞINAN EŞ İLE KONUŞULDU
Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın başka bir köye taşınan ve 5 polis tarafından korunan eşi Gazal Bahtiyar ile de iletişim kurulduğu öğrenildi.
"KENDİLERİ KIZLARINI ÖLDÜRDÜLER"
Muhabir, Gazal Bahtiyar'ın oldukça tedirgin olduğunu ifade ederek, "Benim kocam bir şey yapmadı. Biz 30 yıldır evliyiz. Kocam bana bir fiske bile vurmadı. Suçu kocamın üzerine atmaya çalışıyorlar. Onlar kendi kızlarını kendileri öldürdüler" dedi.
"NEVZAT BAHTİYAR ÇOK İYİ BİR İNSANDIR"
Narin'in kaybolduğu gün Nevzat Bahtiyar ile beraber vakit geçirdiğini iddia eden kardeşi Mehmet Bahtiyar ile ilgili de Gazal Bahtiyar'ın "Mehmet Bahtiyar o gün işe gitmedi, hastaydı. Yalnızca oğlum Ferhat Bahtiyar elektrik tesisatı döşemek için işe gitti" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Bahtiyar'ın cesedi gömdükten sonra peynir almak için evine gittiği baldızı da olay gününe ilişkin detayları anlattı. Baldızın "Bahtiyar'ın üstü ıslak değildi. Halinde tavrında bir değişiklik yoktu. Zaten kaç yıllık eniştem. Çok iyi bir insandır" dediği ortaya çıktı.
BAHTİYAR AİLESİ BİZE HEP DESTEK OLDU
Babaanne Süheyla Özkan ile de konuşan muhabir, babaannenin Bahtiyar ailesinin kendilerine her zaman destekçi olduklarını ifade ettiklerini aktardı.
'FA' KİM? ENES NE AÇIKLAYACAK?
Enes Güran'ın mahkemede Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Sana fa diyorum sen anlarsın" ilerleyen günlerde konuşacağım açıklamasına dair de yeni detaylar ortaya çıktı.