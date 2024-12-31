HEDİYE GÜRAN HAKKINDA GİZLİ SORUŞTURMA VAR İDDİASI

Eryılmaz, Narin'in yengesi Hediye Güran hakkında gizli bir soruşturma iddiasında bulundu. Eryılmaz, "Esas hakkında savunmamın bir kısmını Hediye Güran'a ayırmıştım. Çünkü cinayette dahli olabileceğine ilişkin ciddi sebeplerim vardı.Duruşmalar başlamadan önce Hediye Güran'ın hala gizli olarak yürütülen bir soruşturmada cinayetten dolayı soruşturulduğunu ve tutuklu bulunduğunu öğrenince savunmamın içinden çıkardım.Çünkü bu konuda savunma yapmanın, talepte bulunmanın bu açıdan bize hukuki bir yararı olmayacaktı. Zaten bu konuda soruşturma altında ve tutukluydu." ifadelerini kullandı.