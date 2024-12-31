Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra cesedi bir dere kenarında gömülü halde bulunan Narin Güran cinayetinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Karara göre; Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini gizlemekten" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararda, Bahtiyar için, itiraf etmesine rağmen, cesedin sanığın beyanlarıyla bulunmadığına vurgu yapıldı. Bu beyanların cinayetin delillendirilmesi açısından önemli olmadığı ifade edildi.
BAKANLIK İTİRAZ EDECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen karara itiraz edeceklerini belirterek, "3 şahısla ilgili verilen cezalar yüreklere su serpti. Tabii Nevzat Bahtiyar ile de ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Mahkemenin gerekçeli kararı geldikten sonra bu cezaya itiraz edeceğiz" dedi.
Dava sonucunda katilin kim olduğu, cinayetin neden işlendiği bilinmezliğini korurken, Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, çarpıcı iddialarda bulundu. Daha önce karar sonrası konuşacağını söyleyen Avukat Ali Eryılmaz, Nevzat'ın kendisine neler dediğini paylaşacağını ifade etmişti.
Ancak Eryılmaz, beklenen açıklamayı yapmadı. Bir takipçisi Eryılmaz'a bu sözlerini hatırlattı, "Açıklayacağım dediniz, hala bekliyoruz. Nevzat'ın ne dediğini. Sözünüzde durun lütfen" şeklinde bir paylaşım yaptı. Eryılmaz ise bu paylaşıma "Bekleyeceksin!" yanıtını verdi.
HEDİYE GÜRAN HAKKINDA GİZLİ SORUŞTURMA VAR İDDİASI
Eryılmaz, Narin'in yengesi Hediye Güran hakkında gizli bir soruşturma iddiasında bulundu. Eryılmaz, "Esas hakkında savunmamın bir kısmını Hediye Güran'a ayırmıştım. Çünkü cinayette dahli olabileceğine ilişkin ciddi sebeplerim vardı.Duruşmalar başlamadan önce Hediye Güran'ın hala gizli olarak yürütülen bir soruşturmada cinayetten dolayı soruşturulduğunu ve tutuklu bulunduğunu öğrenince savunmamın içinden çıkardım.Çünkü bu konuda savunma yapmanın, talepte bulunmanın bu açıdan bize hukuki bir yararı olmayacaktı. Zaten bu konuda soruşturma altında ve tutukluydu." ifadelerini kullandı.
"KATİLİN SOĞUK NEFESİ KÖYÜ SARMIŞTI"
Eryılmaz, daha sonra ise olayın gizemini artıracak peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Ahırın kapısında bulunan kan izlerine dikkat çektiği düşünülen Eryılmaz, "Kan lekeleri, çözülemeyen bir problemin sessiz kristalleriydi. Ölüm, sis perdesinin arkasında saklı bir katilin soğuk nefesi gibi köyü sarmıştı." şeklinde bir paylaşım yaptı.
"İKİ SİLUET"
Eryılmaz, bir sonraki paylaşımında "Soğuk taşlara dokunan ürpertici parmaklar, çam kokulu havada kalan bir can, güneşin karanlığında aynasında titreyen iki siluet..." ifadelerine yer verdi.
KAN İNSANA MI AİT?
Ahırdaki kanın insana ait olup olmadığının tespiti yapılamamıştı.
"FAİLİ MEÇHUL KALMA İHTİMALİ VAR"
Öte yandan Yüksel Güran'ın Avukatı Yılmaz Demiroğlu, katıldığı bir canlı yayında; "Anne bana söz verdi. Müvekkillerimin yalan söyleme ihtimalini tabii göz önünde bulunduruyorum. Delillere baktığımda anne ve Enes'in beyanlarının birbirleriyle çelişmediğini gördüm. Bu dosyanın faili meçhul kalma ihtimali var" dedi.
ENES'İN MESAJININ ANLAMI NEYDİ?
Enes Güran'ın mahkemede Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Sana fa diyorum sen anlarsın" sözlerine de Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek açıklık getirdi. Akbilek, "Müvekkilimiz Enes Güran annesi Yüksel Güran'ın iffetinin hedef alınmasına sinirlendi. Nevzat'ın ailesine yönelik bir açıklama yaptı. İffet meselesinde başkalarına iftira atacağına kendi ailene bak" ifadelerini kullandı. Yılmaz Demiroğlu, ise "Enes'in tehdidi bir kızın özel hayatı ile ilgili" dedi.