Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş gıdaları üretenlere yönelik denetiminde kırmızı et ürünlerinde yapılan usulsüzlükler oldukça dikkat çekti.

Tüketici, marketten aldığı etin üstünün kıyma ile kaplı olduğunu ancak içinin siyahlaşmış olduğunu tespit etti.

O anları kayıt altına alan tüketici, "Bakın simsiyah. Görüyor musunuz yaptığınız sahtekarlığı? İçine bakın eski, kapkara siyahlaşmış bir et." dedi. Kıymada böyle hile görmedeniz!

"10 KEZ DÜŞÜNÜYORUZ" Görüntülere ilişkin konuşan bir vatandaş, "Nereden alındı? Nasıl kesildi? Ne kadar kaldı? bilmiyoruz görüntüleri de çok farklı oluyor. Paket bir görüntü var satabilmek için. " ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise kıymanın bozulmuş olabileceğine işaret ederek, "Bir yerden bir şey alırken 10 kere düşünmeye başladık" dedi.

UZMAN İSİM KARARMANIN NEDENİNE İLİŞKİN KONUŞTU Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, "Gözle görülür renk farklılığı farklı et parçalarının bozulmaya yüz tutmuş olmalarından dolayı olabilir. Çünkü bozulmaya yüz tutmuş et daha kötü kokudadır renk farklılığı vardır. Yapışkan bir yapısı vardır. Etin kararma nedeni metal bir tepsiye konulmuş olmasından ya da sıcaklık farklılığından da kaynaklı olabilir. " şeklinde konuştu.