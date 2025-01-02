SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Kıymada böyle hile görmediniz! İçi başka dışı bambaşka

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini yayımlayarak, markaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı listelerde köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun harcı gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra bambaşka ürünlerin kullanıldığı da görülüyor. Uzmanlar "Etin makineden çekildiği görülerek kıyma alınsın" uyarısında bulunurken, sosyal medyada dolaşıma giren bir video infial yarattı. Videoda bir tüketicinin marketten aldığı ette tespit ettiği hile herkesi şaşırttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 09:59
Kıymada böyle hile görmediniz! İçi başka dışı bambaşka

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş gıdaları üretenlere yönelik denetiminde kırmızı et ürünlerinde yapılan usulsüzlükler oldukça dikkat çekti.

Kıymada böyle hile görmediniz! İçi başka dışı bambaşka

Tüketici, marketten aldığı etin üstünün kıyma ile kaplı olduğunu ancak içinin siyahlaşmış olduğunu tespit etti.
O anları kayıt altına alan tüketici, "Bakın simsiyah. Görüyor musunuz yaptığınız sahtekarlığı? İçine bakın eski, kapkara siyahlaşmış bir et." dedi.

Kıymada böyle hile görmedeniz!

Kıymada böyle hile görmediniz! İçi başka dışı bambaşka

"10 KEZ DÜŞÜNÜYORUZ"

Görüntülere ilişkin konuşan bir vatandaş, "Nereden alındı? Nasıl kesildi? Ne kadar kaldı? bilmiyoruz görüntüleri de çok farklı oluyor. Paket bir görüntü var satabilmek için. " ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise kıymanın bozulmuş olabileceğine işaret ederek, "Bir yerden bir şey alırken 10 kere düşünmeye başladık" dedi.

Kıymada böyle hile görmediniz! İçi başka dışı bambaşka

UZMAN İSİM KARARMANIN NEDENİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, "Gözle görülür renk farklılığı farklı et parçalarının bozulmaya yüz tutmuş olmalarından dolayı olabilir. Çünkü bozulmaya yüz tutmuş et daha kötü kokudadır renk farklılığı vardır. Yapışkan bir yapısı vardır. Etin kararma nedeni metal bir tepsiye konulmuş olmasından ya da sıcaklık farklılığından da kaynaklı olabilir. " şeklinde konuştu.

Kıymada böyle hile görmediniz! İçi başka dışı bambaşka

"HAZIR KIYMA TERCİH ETMEYİN"
Sırma, vatandaşlara hazır kıyma almayın çağrısında bulunarak, "Hazır kıyma almayın. Özellikle markalı bir ürün değilse tercih etmeyin. Gözünüzle kasaba şu parçadan kıyma çeker misiniz deyin" ifadelerini kullandı.

Kıymada böyle hile görmediniz! İçi başka dışı bambaşka

Etin görüntüsüne ilişkin konuşan Kasap Recai Tapan ise; "Et çok yağsızsa kararır, et kalitesiz ithal etlerden oluşuyorsa kararır, inek veya sığır etiyse ve içinde sakatat varsa da kararabilir. "dedi.

Kıymada böyle hile görmediniz! İçi başka dışı bambaşka

Hazır et almayın çağrısını destekleyen Tapan, "Benim tavsiyem herkese gitsin mahallesindeki kasabından annesinin babasının kültürü gibi etini alsın çünkü siz benim 20 senelik müşterimseniz benden kötü bir et alma şansınız yok. Benim de sizi kaybetmek gibi bir lüksüm yok" şeklinde konuştu.