Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş gıdaları üretenlere yönelik denetiminde kırmızı et ürünlerinde yapılan usulsüzlükler oldukça dikkat çekti.
Tüketici, marketten aldığı etin üstünün kıyma ile kaplı olduğunu ancak içinin siyahlaşmış olduğunu tespit etti.
O anları kayıt altına alan tüketici, "Bakın simsiyah. Görüyor musunuz yaptığınız sahtekarlığı? İçine bakın eski, kapkara siyahlaşmış bir et." dedi.
"10 KEZ DÜŞÜNÜYORUZ"
Görüntülere ilişkin konuşan bir vatandaş, "Nereden alındı? Nasıl kesildi? Ne kadar kaldı? bilmiyoruz görüntüleri de çok farklı oluyor. Paket bir görüntü var satabilmek için. " ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise kıymanın bozulmuş olabileceğine işaret ederek, "Bir yerden bir şey alırken 10 kere düşünmeye başladık" dedi.
UZMAN İSİM KARARMANIN NEDENİNE İLİŞKİN KONUŞTU
Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Gıda Mühendisi Nurten Sırma, "Gözle görülür renk farklılığı farklı et parçalarının bozulmaya yüz tutmuş olmalarından dolayı olabilir. Çünkü bozulmaya yüz tutmuş et daha kötü kokudadır renk farklılığı vardır. Yapışkan bir yapısı vardır. Etin kararma nedeni metal bir tepsiye konulmuş olmasından ya da sıcaklık farklılığından da kaynaklı olabilir. " şeklinde konuştu.
"HAZIR KIYMA TERCİH ETMEYİN"
Sırma, vatandaşlara hazır kıyma almayın çağrısında bulunarak, "Hazır kıyma almayın. Özellikle markalı bir ürün değilse tercih etmeyin. Gözünüzle kasaba şu parçadan kıyma çeker misiniz deyin" ifadelerini kullandı.
Etin görüntüsüne ilişkin konuşan Kasap Recai Tapan ise; "Et çok yağsızsa kararır, et kalitesiz ithal etlerden oluşuyorsa kararır, inek veya sığır etiyse ve içinde sakatat varsa da kararabilir. "dedi.
Hazır et almayın çağrısını destekleyen Tapan, "Benim tavsiyem herkese gitsin mahallesindeki kasabından annesinin babasının kültürü gibi etini alsın çünkü siz benim 20 senelik müşterimseniz benden kötü bir et alma şansınız yok. Benim de sizi kaybetmek gibi bir lüksüm yok" şeklinde konuştu.