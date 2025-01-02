Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.
SULTANAHMET MEYDANI'NA GİTTİ
Kısıklı'daki konutundan ayrılan Başkan Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitti.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
KANDİL SİMİDİ İKRAM ETTİ
Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Başkan Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.
Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.
Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.
Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.
Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.
Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.
Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.