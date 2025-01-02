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Başkan Erdoğan'dan Sultanahmet'te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların mübarek Regaip Kandili'ni kutladı, sohbet etti. Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 18:01 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 18:34
Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.


Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
Başkan Erdoğan Sultanahmet'te!

SULTANAHMET MEYDANI'NA GİTTİ

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Başkan Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitti.

Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

KANDİL SİMİDİ İKRAM ETTİ

Vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik eden Başkan Erdoğan, kandil simidi ikramında bulundu.

Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.

Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.

Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.

Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.

Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.

Başkan Erdo��an’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.

Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.

Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.

Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi

Başkan Erdoğan'ın Sultanahmet'te vatandaşlarla sohbetinden kareler.