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Salim Güran Narin'in cesedinin bulunduğu noktada! Şoke eden görüntü ilk kez yayımlandı

Tüm Türkiye, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ortadan kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın katillerinin ceza almasını beklerken yeni deliller ortaya çıktı. Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran'ın cesedin bulunduğu dere yatağına gittiği anlar bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 14:01 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 14:18
Salim Güran Narin’in cesedinin bulunduğu noktada! Şoke eden görüntü ilk kez yayımlandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargı karşısına çıktı.

Salim Güran Narin’in cesedinin bulunduğu noktada! Şoke eden görüntü ilk kez yayımlandı

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. Ayrıca mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi sonrası üs bölgesinde bulunan 'Şahingöz' isimli kameranın olay günü 15.00 ile 17.00 saatleri arasındaki kayıtların Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan istenilmesi için ara karar verdi. Bunun üzerine jandarma tarafından hazırlanan tutanakta kameranın kayıt özelliğinin olmadığı, sadece anlık görüntü izlenebildiği bilgileri yer aldı.

Salim Güran Narin’in cesedinin bulunduğu noktada! Şoke eden görüntü ilk kez yayımlandı

3 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, "Salim Güran'ın kullanmış olduğu telefonun 21 Ağustos'ta saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve 22.55'te ayrıldığı" ifadeleri yer aldı.

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