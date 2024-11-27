Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran 'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan amca Salim Güran , anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargı karşısına çıktı.

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. Ayrıca mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi sonrası üs bölgesinde bulunan 'Şahingöz' isimli kameranın olay günü 15.00 ile 17.00 saatleri arasındaki kayıtların Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan istenilmesi için ara karar verdi. Bunun üzerine jandarma tarafından hazırlanan tutanakta kameranın kayıt özelliğinin olmadığı, sadece anlık görüntü izlenebildiği bilgileri yer aldı.