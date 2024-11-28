Narin Güran cinayetinde "Güran ailesinin" toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Enes Güran baskısı mı? Ne konuştular...

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de girdi. Görüntülerde aile üyelerinin 15-16 yaşlarında bir çocuğa telkinlerde bulunduğu yer aldı. Çocuğun kim olduğu ise ortaya çıktı. Mahkemenin Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.