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Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını ifşalamaya devam ediyor. 5 Aralık tarihli listede sucuk, kaşar peyniri, pekmez, zeytinyağı ve baharat gibi birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Listedeki firmaların çoğunun sosyal medya ve e-ticaret siteleri üzerinden satış yapması da dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 08:41 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:49
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden tek tek ifşalamaya devam ediyor. "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere 2 farklı başlıkta yayımlanan liste güncellendi. 5 Aralık tarihli listede sucuk, kaşar peyniri, pekmez, zeytinyağı ve baharat gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

ZEYTİNYAĞI YERİNE TOHUM YAĞI

Listede çok sayıda firmanın zeytinyağı diye tohum yağı sattığı tespit edildi.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

SUCUKTA KANATLI ETİ
"Hambaloğlu" adlı markanın ısıl işlem görmüş piliç sucukta "mekanik ayrılmış kanatlı eti" kullanması dikkat çekti.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

Afyonkarahisar merkezli markanın sosyal medya hesabı incelendiğinde paylaşılan gönderilerde katkısız, doğal %100 dana sucuk üretildiğinin iddia edildiği de görüldü.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

DEV KAMPANYALAR DİKKAT ÇEKTİ

Firmanın hesabından yayımladığı dev kampanyalarda oldukça ilginçti.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

5 KİLO DANA SUCUK 2 BİN TL!

Güvenilir markalarda ısıl işlem görmüş piliç sucuğun marketteki fiyatının 350- 800 TL arasında değiştiği görülürken, dana sucukta ise bu fiyat çok daha yüksek olmakta. Hambaloğlu firmasının yayımladığı kampanyalarda ise türünü belirtmeksizin 5 kilo sucuğun 1250 TL'den satıldığı üstüne de 1 kilo hediye verildiği görüldü. Markanın Şubat ayında paylaştıkları gönderide ise 5 kg %100 dana sucuğun 2 bin TL'den satıldığı tespit edildi. Bu durum kafaları karıştırdı.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

SAÇI AÇIK ŞEKİLDE İMALATHANEDE!

Söz konusu paylaşımlarda hijyen kurallarına uyulmadığı da ortaya çıktı. Ürünün reklamını yapan bir kişinin uzun saçlarını toplamadığı ve o şekilde imalathanede reklam yaptığı fark edildi.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

Listede "Öğütler" markalı kaşar peynirinde ise yağ oranının düşük olduğu fark edildi.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

"Helvacı Sabri" markasının üzüm pekmezinde ise şeker ilavesi yapıldığı anlaşıldı.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

"Tunce Baharat" markasına ait köride de nişasta çıktı.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

Listedeki firmalarla ilgili bir detay da oldukça ilginçti. Çok sayıda firmaların sosyal medya ve e-ticaret siteleri üzerinden de satış yaptığı görüldü.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

İŞTE 5 ARALIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Hambaloğlu Sucuk
Öğütler Tam Yağlı Kaşar Peyniri
Helvacı Sabri Üzüm Pekmezi
Zeytinova-Naturel Sızma Zeytinyağı
Özgü Bursa Trilye - Naturel Sızma Zeytinyağı
Birlik Vakıf- Naturel Sızma Zeytinyağı
Gemlik Körfez- Taş Baskı Naturel Sızma Zeytinyağı
Saray Bahçesi- Naturel Sızma Zeytinyağı
Asoss- Naturel Sızma Zeytinyağı

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL

Fevzi Deniz
Erkan Coşkun
Mualla Zengin
Yılmaz Erbatu-Çoban Yıldızı Kokoreç Salonu
Aydan Kül
Müşteba Aslandoğan-Esnaf Lokantası
İsmail Turan
Meliha Altınsoy
Turan Hızlı
Şükrü Özdemir
Tunce Baharat- Köri

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL
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