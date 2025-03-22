İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

EMNİYETTE VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI! AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI Gözaltına alınan isimler arasında CHP kurultayı sürecinde rüşvet ve usulsüzlük iddialarında adı geçen Murat Ongun da bulunuyor. Gözaltına alındıktan sonra süren soruşturmalar neticesinde mal varlıklarına el konulan Murat Ongun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu belirten Ongun ifadesinde "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 12 yıldır tanıyorum. Başkan olduğundan beri danışmanlık yapmaktayım" dedi.

KURULTAY ONGUN'A SORULDU Gizli tanığın dosyadaki ifadesinde yer alan, CHP Kurultayı'na ilişkin, "Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara'da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi. Örneğin Bursa CHP İl Başkanının oğlu İBB Kültür AŞ'de işe alındı. Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki kişilerden biridir. Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Ongun düzenler. Belediyeden alacağını alamayan kişiler Ongun'a ulaşır. O da komisyon karşılığında alacakları tahsil eder" iddialarına yönelik soruya Ongun, "Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla bir ilişkim yoktur" dedi. CHP Kurultayı ile ilgili iddialara ise "İftira" cevabını verdi.

GİZLİ TANIK MEŞE'DEN İSTANBUL VAKFI İDDİASI Gizli tanık Meşe ise verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile Murat Ongun'un ilişkilerinin iyi olmadığını söyleyerek, "Dilek İmamoğlu'nun kendi hayatını sürdürebilmesi için İstanbul Vakfı Dilek İmamoğlu'nun kontrolüne verilmiştir. Bu yöntemle Murat Ongun devre dışı kalıp kalan örneklemdeki 400 bin lira gibi rakam İstanbul Vakfı'na yatırılmaktadır" ifadesini kullandı. Ongun kendisine okunan gizli tanık ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.