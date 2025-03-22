İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
EMNİYETTE VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI! AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI
Gözaltına alınan isimler arasında CHP kurultayı sürecinde rüşvet ve usulsüzlük iddialarında adı geçen Murat Ongun da bulunuyor. Gözaltına alındıktan sonra süren soruşturmalar neticesinde mal varlıklarına el konulan Murat Ongun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu belirten Ongun ifadesinde "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 12 yıldır tanıyorum. Başkan olduğundan beri danışmanlık yapmaktayım" dedi.
KURULTAY ONGUN'A SORULDU
Gizli tanığın dosyadaki ifadesinde yer alan, CHP Kurultayı'na ilişkin, "Kurultay döneminde ben de seçim için Ankara'da bulunuyordum. Yanlarında delegelere vermek üzere getirdikleri çantalar dolusu para vardı. Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Ben buna bizzat şahit oldum. Kurultayda ayrıca bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi. Örneğin Bursa CHP İl Başkanının oğlu İBB Kültür AŞ'de işe alındı. Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki kişilerden biridir. Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Ongun düzenler. Belediyeden alacağını alamayan kişiler Ongun'a ulaşır. O da komisyon karşılığında alacakları tahsil eder" iddialarına yönelik soruya Ongun, "Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla bir ilişkim yoktur" dedi. CHP Kurultayı ile ilgili iddialara ise "İftira" cevabını verdi.
GİZLİ TANIK MEŞE'DEN İSTANBUL VAKFI İDDİASI
Gizli tanık Meşe ise verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile Murat Ongun'un ilişkilerinin iyi olmadığını söyleyerek, "Dilek İmamoğlu'nun kendi hayatını sürdürebilmesi için İstanbul Vakfı Dilek İmamoğlu'nun kontrolüne verilmiştir. Bu yöntemle Murat Ongun devre dışı kalıp kalan örneklemdeki 400 bin lira gibi rakam İstanbul Vakfı'na yatırılmaktadır" ifadesini kullandı. Ongun kendisine okunan gizli tanık ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"TİCARİ İLİŞKİM YOKTUR"
Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun İBB'den adrese teslim ihaleler alan, hem aile dostu hem de komşusu Emrah Bağdatlı hakındaki sorulara da yanıt verdi. Ongun, ifadesinde "Emrah Bağdatlı'yı 2009 yılından beri tanırım. Bir arkadaşımın ortağı olması sebebiyle tanırım, herhangi bir ticari ilişkim yoktur." dedi.
Ancak Bağdatlı ve Murat Ongun ikilisinin aileleriyle birlikte tekne tatillerine çıkacak kadar yakın bir ilişki içinde oldukları bilinen bir gerçek.
ORTAKLIKLARI DEŞİFRE OLMUŞTU
İkili Ongun'un ifadesinin aksine ilişkilerini ticaretle de taçlandırmış. Ongun'un foyasını Takvim.com.tr günler öncesinden ortaya çıkarmıştı. Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın ortaklıkları deşifre olmuştu. Ongun ve Bağdatlı'nın Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Türkiye Jokey Kulübü'nün "At Sorgulama" platformunda Murat Ongun 'at sahibi' olarak kayıtlı bulunmakta.
Atın %25'lik payı Emrah Bağdatlı'ya ait olduğu tespit edilirken Murat Ongun'un foyası ortaya çıkmasın diye %75'lik hissesini Hüseyin Sarıdal isimli bir şahsa devrettiği öğrenildi.
Emrah Bağdatlı'nın Ongun'la ortak olduğu Crispi'nin dışında Ronin isimli bir atı daha mevcut. Ronin'in tüm hissesi Bağdatlı üzerine kayıtlı.
Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın gözaltı kararından iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlenmişti. Söz konusu kaçışı Ongun'un organize edip onayladığı da iddialar arasında.
Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi. Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.