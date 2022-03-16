Muharip İnsansız Savaş Uçağı'nın adı neden Bayraktar KIZILELMA? Al Jazeera'den dikkat çeken KIZILELMA yazısı
CHP'nin ve algı medyası olarak kullandığı HALK TV ile TELE1'in küçümsemeye çalıştığı SİHA'ların ardından BAYKAR, Muharip İnsansız Savaş Uçağı (MİUS)'u üretim hattına soktu. 'Bayraktar Kızılelma' adı verilen savaş uçağı dünyanın dikkatini çekti. Katar merkezli Al Jazeera'de Bayraktar Kızılelma hakkında bir yazı kaleme alındı. Gazete neden Kızılelma sorusuna şu yanıtı verdi.
Al Jazeera Bayraktar Kızılelma ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazıda, yeni uçağa "kızıl elma" denme nedenine değinilerek şu ifadelere yer verildi:
"Baykar, Türkiye'nin askeri savunma sanayisini geliştirme arayışını azaltmıyor." Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma. Yolda geliyor, takipte kalın." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı basın açıklamasında, piyasaya arz edildiğinde dünyanın Amerikan F-35 uçaklarına değil Türk Kızıl Elma uçağına ilgi gösterileceğini söyledi.
Selçuk Bayraktar'ın savaş uçağının adını duyurmasından bu yana Arapçada "kızıl elma" anlamına gelen bu terim medyada yayıldı, peki bu terim neyi simgeliyor?
"FETHİ SİMGELİYOR"
"Bu terim, tarihsel olarak Türk boylarını ve devletlerini birleştiren uzak hedeflerin bir sembolü olarak bilinir ve fetih için seçilen topraklara ulaşma arayışını ifade eder.1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethini, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Viyana'nın ardından Roma'nın kontrolünü simgeliyordu. Ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'ye gelince, yolculuğunun altıncı bölümünde "Kırmızı elma" hakkında çeşitli bilgilerden bahsetmiştir. Osmanlı dilinde Osmanlı fetihlerinin ulaştığı en uzak coğrafi noktayı ifade etmek için kullanılır."
Baykar Savunma, Bayraktar Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)'nin üretimine başladı. Gelişmeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu.