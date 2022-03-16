Muharip İnsansız Savaş Uçağı’nın adı neden Bayraktar KIZILELMA? Al Jazeera’den dikkat çeken KIZILELMA yazısı

"FETHİ SİMGELİYOR"

"Bu terim, tarihsel olarak Türk boylarını ve devletlerini birleştiren uzak hedeflerin bir sembolü olarak bilinir ve fetih için seçilen topraklara ulaşma arayışını ifade eder.1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethini, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Viyana'nın ardından Roma'nın kontrolünü simgeliyordu. Ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'ye gelince, yolculuğunun altıncı bölümünde "Kırmızı elma" hakkında çeşitli bilgilerden bahsetmiştir. Osmanlı dilinde Osmanlı fetihlerinin ulaştığı en uzak coğrafi noktayı ifade etmek için kullanılır."