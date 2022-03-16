HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yeniden geliyor! Meteoroloji’den peş peşe uyarı! İşte İstanbul’da kar yağışının yoğunlaşacağı gün!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yeni soğuk ve yağışlı hava sistemine ilişkin raporu yayınladı. Meteoroloji'nin açıklamasına göre yarından itibaren Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarın yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların cuma gününden itibaren Kar yağışına dönmesi bekleniyor.