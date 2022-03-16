HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yeniden geliyor! Meteoroloji’den peş peşe uyarı! İşte İstanbul’da kar yağışının yoğunlaşacağı gün!
Geçtiğimiz hafta Aybar fırtınası etkisiyle kar yağışının etkisi altında kalan İstanbul'a yeni kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın başlayacak olan kar yağışının 4 gün süreceği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yoğunlaşacağı günü de açıkladı. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yeni soğuk ve yağışlı hava sistemine ilişkin raporu yayınladı. Meteoroloji'nin açıklamasına göre yarından itibaren Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarın yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların cuma gününden itibaren Kar yağışına dönmesi bekleniyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma gününden itibaren pazartesi gününe kadar etkili olacak soğuk hava Kuzey ve iç bölgelerde kar yağışına neden olacak. İstanbul'da "ısı adası" etkisinden dolayı cuma günü karla karışık yağmur olacak, sonraki günlerde kar görülecek. Sıcaklık gündüz 4 derece, gece 0 dereceye kadar düşer" mesajını paylaştı.
İŞTE İSTANBUL'DA YAĞIŞIN EN KUVVETLİ OLACAĞI GÜN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Haritaya göre İstanbul'da cuma günü başlayacak kar yağışı cumartesi günü yoğunlaşarak devam edecek. Pazar günü de devam etmesi beklenen yağışın pazartesiden itibaren sıcaklıkların biraz artmasıyla karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin paylaşımında "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.