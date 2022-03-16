Çanakkale'de çifte kutlama! Gözler 18 Mart'ta... Otellerde boş yer kalmadı
Son dakika haberi... Çanakkale bu yıl 18 Mart'ta çifte kutlamaya hazırlanıyor. 18 Mart Cuma günü Şehirleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleriyle beraber 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de açılışı gerçekleştirilecek. Şehir genelinde otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Çanakkale, bu yıl 18 Mart'ta tarihi iki etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kentte 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla otellerde büyük yoğunluk yaşanıyor.
"Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip köprünün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında hizmete açılmasına tanık olmak isteyen çok sayıda ziyaretçi, 18 Mart haftasında Çanakkale'de konaklamak isteyince yaklaşık 30 bin yatak kapasiteli kentteki oteller ile misafirhanelerin doluluğu yüzde 100'e ulaştı.
Tarihi zaferin yıl dönümü ve köprü açılışı dolayısıyla kentteki tüm otellerin dolduğunu belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Çanakkale Temsilcisi ve Kolin Otel Genel Müdürü Mehmet Hilmi Satar, "Otellerde yer bulmak imkânsız. Yabancı ülke temsilciliklerinden, büyükelçiliklerden, konsolosluklardan Çanakkale Savaşları'na katılan milletlerin temsilcileri de şehirde olacak. Bir ay öncesinden rezervasyonlar yapıldı" dedi.