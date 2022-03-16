Çanakkale’de çifte kutlama! Gözler 18 Mart’ta... Otellerde boş yer kalmadı

Tarihi zaferin yıl dönümü ve köprü açılışı dolayısıyla kentteki tüm otellerin dolduğunu belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Çanakkale Temsilcisi ve Kolin Otel Genel Müdürü Mehmet Hilmi Satar, "Otellerde yer bulmak imkânsız. Yabancı ülke temsilciliklerinden, büyükelçiliklerden, konsolosluklardan Çanakkale Savaşları'na katılan milletlerin temsilcileri de şehirde olacak. Bir ay öncesinden rezervasyonlar yapıldı" dedi.