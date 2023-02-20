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Hatay'da deprem! 6,4'lük sarsıntı sonrası büyük panik

AFAD SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen depremlerden en çok etkilenen bölge olan Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılırken, bu akşam saatlerinde ilde 6,4, 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde peş peşe üç deprem meydana geldi. Bölgede bulunan çok sayıda hasarlı binanın depremin etkisiyle yıkıldığı öğrenilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İşte deprem anı ve sonrasından görüntüler...

20.02.2023 21:11 - Son Güncelleme: 20.02.2023 21:49
Hatay’da deprem! 6,4’lük sarsıntı sonrası büyük panik

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Hasarlı binaların bazıları yıkıldı, ortalığı toz duman kapladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatay’da deprem! 6,4’lük sarsıntı sonrası büyük panik

5,8'LİK İKİNCİ DEPREM
Hatay'da Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.

5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Hatay’da deprem! 6,4’lük sarsıntı sonrası büyük panik

"BAZI İHBARLAR ALDIK"
Hatay Valisi Rahmi Doğan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem sonrası açıklama yaptı.

Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor" dedi.

Hatay’da deprem! 6,4’lük sarsıntı sonrası büyük panik

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz" dedi.

Hatay’da deprem! 6,4’lük sarsıntı sonrası büyük panik

"BU TETİKLENEN BİR DEPREM, ARTÇI BİR DEPREM DEĞİL"
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra da Samandağda 5,8 büyüklüğünde art arda depremler oldu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz son depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tüysüz, "Bu tetiklenen bir deprem, artçı bir deprem değil" dedi.

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