Hatay'da deprem! 6,4'lük sarsıntı sonrası büyük panik
AFAD SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen depremlerden en çok etkilenen bölge olan Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılırken, bu akşam saatlerinde ilde 6,4, 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde peş peşe üç deprem meydana geldi. Bölgede bulunan çok sayıda hasarlı binanın depremin etkisiyle yıkıldığı öğrenilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İşte deprem anı ve sonrasından görüntüler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Hasarlı binaların bazıları yıkıldı, ortalığı toz duman kapladı.
5,8'LİK İKİNCİ DEPREM
Hatay'da Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.
5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
"BAZI İHBARLAR ALDIK"
Hatay Valisi Rahmi Doğan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem sonrası açıklama yaptı.
Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor" dedi.
"BU TETİKLENEN BİR DEPREM, ARTÇI BİR DEPREM DEĞİL"
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra da Samandağda 5,8 büyüklüğünde art arda depremler oldu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz son depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tüysüz, "Bu tetiklenen bir deprem, artçı bir deprem değil" dedi.