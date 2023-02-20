Hatay’da deprem! 6,4’lük sarsıntı sonrası büyük panik

"BU TETİKLENEN BİR DEPREM, ARTÇI BİR DEPREM DEĞİL"

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra da Samandağda 5,8 büyüklüğünde art arda depremler oldu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz son depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tüysüz, "Bu tetiklenen bir deprem, artçı bir deprem değil" dedi.