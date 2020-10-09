CHP ve İYİ Partili üyeler Esenler'de sosyal yardım ve kentsel dönüşüme de ‘Hayır’ dedi!

Esenler Belediyesi'nin 2021 yılı mali performansı ve bütçe tasarısının görüşüldüğü Esenler Belediye Meclisi'nin 6. Seçim Yılı 2. Dönem Ekim Ayı Meclis Toplantısı Esenler Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan M. Tevfik Göksu, bu dönemde belirledikleri 5 vizyon üzerine bir bütçe hazırladıklarını dile getirerek bu doğrultuda kaynak ayırdıklarını söyledi.

"LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ"

Göksu; Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına değindi ve "Depremden korunmanın tek bir yolu var. O da yapı stoğunuzu yenilemek. Bu konuda laf değil iş üretiyoruz. 11 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 bini yeniledik. Kalan konutların yenilenmesi için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Göksu; bütçedeki harcama kalemlerinin en çok kentsel dönüşüm, gençlik hizmetleri ve sosyal yardıma ayrıldığını belirterek, "Birinci bütçedeki harcama kalemimiz kentsel dönüşümdür. İkincisi, gençlik çalışmaları.. Üçüncüsü ise sosyal yardımdır. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl bütçemiz yaklaşık yüzde 28 arttı" diye konuştu.