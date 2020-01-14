Müge Anlı'daki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu...

Müge Anlı'da çözülen Nazmiye Oruçoğlu cinayetinden sonra son dakika gelişmesi yaşandı. ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülen, İstanbul'da oturan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada, maktulün eski kocası Yüksel Yağcı hakkında yeni gelişme yaşandı. Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş ve aile Müge Anlı'ya çıkarak yardım istemişti. Müge Anlı, izleyiciler ve polis ekiplerinin el ele vermesiyle Nazmiye Oruçoğlu'nun cesedi yanmış bir şekilde Cendere yolundaki beyaz hurda bir minibüsün bagajında bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken 14 Ocak günü son dakika gelişmesi yaşandı.

14.01.2020 13:04 - Son Güncelleme: 14.01.2020 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





