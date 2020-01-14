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Müge Anlı'daki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu...

Müge Anlı'da çözülen Nazmiye Oruçoğlu cinayetinden sonra son dakika gelişmesi yaşandı. ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülen, İstanbul'da oturan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada, maktulün eski kocası Yüksel Yağcı hakkında yeni gelişme yaşandı. Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş ve aile Müge Anlı'ya çıkarak yardım istemişti. Müge Anlı, izleyiciler ve polis ekiplerinin el ele vermesiyle Nazmiye Oruçoğlu'nun cesedi yanmış bir şekilde Cendere yolundaki beyaz hurda bir minibüsün bagajında bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken 14 Ocak günü son dakika gelişmesi yaşandı.

14.01.2020 13:04 - Son Güncelleme: 14.01.2020 13:04
Müge Anlı'daki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu...

Müge Anlı'daki Nazmiye (Yasemin) Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada, maktulün eski kocası Yüksel Yağcı'nın tahliyesine hükmedildi.

Müge Anlı'daki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu...

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yüksel Yağcı ile tutuksuz sanıklar İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya katıldı. Duruşmada müdahil olarak maktul Oruçoğlu'nun yakınları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Müge Anlı'daki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu...

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilen yazıya cevap verildiği ve hazırlanan raporun dosyaya sunulduğu belirtildi.

Müge Anlı'daki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu...

Söz alan müdahil avukatlarından Enes Oğuz Karakılıç, olay gününe ilişkin minibüsün kamera kayıtları tespit edilerek, bilirkişilere incelettirilmesi talebinde bulundu.

Müge Anlı'daki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu...

Görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Yüksel Yağcı hakkında "atılı suçun mahiyeti, cezanın alt ve üst sınırı, mahkum olması halinde alacağı ceza miktarı ve kaçma ihtimali" gerekçeleriyle bu halinin devamına yönelik hüküm kurulmasını istedi.

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