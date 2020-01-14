Bahçeli 6 ay sonra ilk kez kürsüde! Vekiller ayakta karşıladı
En son 9 Temmuz 2019'da TBMM'de grup toplantısı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık 6 ay sonra ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Grup toplantısına giriş yapan Bahçeli'yi vekiller ise ayakta alkışlarla karşıladı.
"UZUN BİR ARADAN SONRA..."
Kürsüye çıkan Bahçeli, "Uzun bir aradan sonra meclis grup toplantımıza katılan her arkadaşıma, taşkın bir sel gibi kalbimden kopup gelen en içten sevgilerimi sunuyorum. Yeni yılın bu ilk grup toplantısının nice güzelliklere kapı aralamasını diliyorum. Arayan, soran, şifa dileyen, iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Duanın gücü, doktorlarımızın dokunuşlarıyla buradayız. Son nefesimize kadar sizlerle burada birlikte olacağız" dedi.
DÜŞMEMİZİ BEKLEYENLER ÇOK BEKLER
"Demir tavında dövülür toprak tava gelince ekilir zamanı okuyan tohumu çatlatan filiz filiz büyüyen bir fikrin önünde hiçbir muhalif güç duramaz. Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler. Daha çok bekleyeceklerdir. Tuzak kuranlar bilmelidir ki tuzaklara tuzak kuran vardır Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. ".