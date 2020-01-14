Bahçeli 6 ay sonra ilk kez kürsüde! Vekiller ayakta karşıladı

"UZUN BİR ARADAN SONRA..."

Kürsüye çıkan Bahçeli, "Uzun bir aradan sonra meclis grup toplantımıza katılan her arkadaşıma, taşkın bir sel gibi kalbimden kopup gelen en içten sevgilerimi sunuyorum. Yeni yılın bu ilk grup toplantısının nice güzelliklere kapı aralamasını diliyorum. Arayan, soran, şifa dileyen, iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Duanın gücü, doktorlarımızın dokunuşlarıyla buradayız. Son nefesimize kadar sizlerle burada birlikte olacağız" dedi.