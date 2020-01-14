Müge Anlı'daki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu... 14.01.2020 14:03

Müge Anlı'da çözülen Nazmiye Oruçoğlu cinayetinden sonra son dakika gelişmesi yaşandı. ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülen, İstanbul'da oturan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada, maktulün eski kocası Yüksel Yağcı hakkında yeni gelişme yaşandı. Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş ve aile Müge Anlı'ya çıkarak yardım istemişti. Müge Anlı, izleyiciler ve polis ekiplerinin el ele vermesiyle Nazmiye Oruçoğlu'nun cesedi yanmış bir şekilde Cendere yolundaki beyaz hurda bir minibüsün bagajında bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken 14 Ocak günü son dakika gelişmesi yaşandı.

Müge Anlı'daki Nazmiye (Yasemin) Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada, maktulün eski kocası Yüksel Yağcı'nın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yüksel Yağcı ile tutuksuz sanıklar İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya katıldı. Duruşmada müdahil olarak maktul Oruçoğlu'nun yakınları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilen yazıya cevap verildiği ve hazırlanan raporun dosyaya sunulduğu belirtildi.

Söz alan müdahil avukatlarından Enes Oğuz Karakılıç, olay gününe ilişkin minibüsün kamera kayıtları tespit edilerek, bilirkişilere incelettirilmesi talebinde bulundu.

Görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Yüksel Yağcı hakkında "atılı suçun mahiyeti, cezanın alt ve üst sınırı, mahkum olması halinde alacağı ceza miktarı ve kaçma ihtimali" gerekçeleriyle bu halinin devamına yönelik hüküm kurulmasını istedi.

Sanık Yüksel Yağcı'nın avukatı da müvekkilinin bu suçu işlediğine dair dosyada somut tek bir delilin olmadığını savunarak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yüksel Yağcı'nın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu gözetilerek tahliyesine karar verdi.

Bu sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getiren heyet, bir tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün içinde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu Serhat Yağcı ve ölü bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya'nın ''kasten öldürme'' suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

MÜGE ANLI'DAKİ NAZMİYE ORUÇOĞLU CİNAYETİNİN DETAYLARI

İstanbul'da oturan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül'de esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Yakınları Oruçoğlu'ndan haber alamayınca Müge Anlı'nın programına başvurdu. Sır olayı araştıran Anlı, Oruçoğlu'nun kaybolduğu gün en son ilk eşi Yüksel Y. ile görüştüğünü tespit etti.

İddiaya göre Yüksel Y. eski eşiyle bir minibüste görüldü. Araştırmalar sürerken, Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüs bulundu. Minibüsün bagajından bir kadın cesedi çıktı. Yapılan DNA testinde cesedin kayıp Nazmiye Oruçoğlu'na ait olduğu belirlendi. Cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu'nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini tespit etti.

Bir görgü tanığı bir süre önce cesedin bulunduğu minibüse bir başka minibüsün yanaştığını söylemesi dikkati eski eş Yüksel Y.'nin üzerine çevirdi. Yüksel Y.'nin Oruçoğlu ile bir minibüste görülmesi, polisin araştırmalarına bu yöne kaydırdı. Anlı'nın programına bağlanan Yüksel Y. ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Bu arada Nazmiye Oruçoğlu'nun ayrıldığı ikinci eşi ve daha sonra birlikte olduğu sevgilisiyle de parasal anlaşmazlıklar yaşadığı öğrenildi.