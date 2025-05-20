Evde baktığı bitkiden zehirlendi! Uzmanı uyardı! Bu türlere dikkat

Yeşil büyük yapraklara sahip olan halk arasında ağlayan çiçek olarak da bilinen difenbahya , güzel görüntüsü ve uzun ömürlü olması sebebiyle evlerde sıkça tercih edilen bitki türleri arasında.

Ancak birçok kişi bu bitkinin içinde zehir bulunduğundan habersiz. Bitkinin içinde barındırdığı zehir nedeniyle hastanelik olan Sağlık Çalışanı Meryem Can, konuyla ilgili bir video çekti. Can yaşadığı deneyimi şu şekilde anlattı:

Başı öne doğru eğilmişti ben de onu düzletmek amacıyla geriye doğru iterken çiçek ortadan çat diye kırıldı. Kırılmasıyla beraber yüzüme ve ağzıma doğru geldi. Dilim yanmaya başladı. Konuşamıyordum.