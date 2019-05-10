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Samsun'da evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz'ın son görüntüleri kamerada (Video)

10.05.2019 12:15

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın arama çalışmaları devam ederken Ecrin Kurnaz'a ait son görüntüler ortaya çıktı. İşte minik Ecrin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri.


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