İzmir Menemen'de nefes kesen tatbikat

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı katılımı ve uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sistemi kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatın fiili bölümleri sona erdi.