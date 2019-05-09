İzmir Menemen'de nefes kesen tatbikat
Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Menemen Dumanlı Dağ bölgesinde icra edilen kara safhasıyla tamamlandı. Tatbikat anından yansıyan görüntüler...
İzmir'in Menemen ilçesi Dumanlı Dağ mevkisinde icra edilen kara safhasında, senaryo gereği kaybolan 8 dağcının kurtarılmasıyla tatbikatın fiili bölümleri tamamlandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı katılımı ve uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sistemi kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatın fiili bölümleri sona erdi.
Menemen ilçesi Dumanlı Dağı mevkisindeki kara safhasını, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Çiğli Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç, 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker, Bornova Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras izledi.
TATBİKATIN İKİNCİ AŞAMASI
İlk aşaması Ege Denizi'nin uluslararası sularında Sakız ile Midilli adaları arasında gerçekleştirilen tatbikatın 2. aşamasında senaryo gereği kaybolan dağcılar için harekete geçildi. Menemen İlçe Jandarma Komutanlığında Dumanlı Dağı'nda tırmanış yapan bir dağcı grubunun kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.