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1.5 yaşındaki Ecrin her yerde aranıyor! Jandarma ve AFAD seferber oldu...

09.05.2019 12:10

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.


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