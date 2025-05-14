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Müge Anlı Mekselina olayında şok itiraf: ’’Otelde cinsel istismara uğradım’’
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Müge Anlı Mekselina olayında şok itiraf: ''Otelde cinsel istismara uğradım''

Giriş Tarihi: 14.05.2025 12:43:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 12:44:40

62 yaşındaki Metin Sağkulak, sosyal medya platformlarında ''Pembe saçlı fenomen'' olarak bilinen ''Mekselinaofficial'' instagram hesabının sahibi Mekselina İkbahar tarafından 4 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Mekselina, bu iddiaları reddederken, ikilinin beraber otele gittikleri öğrenildi. Başlangıçta detayları açıklamak istemeyen Sağkulak, Mekselina'nın kendisini baştan çıkarmak için otele götürdüğünü anlattı. Mekselina'nın 15 yaşındayken bir adam için 'beni istismar' etti diyerek polise başvurduğu öğrenildi. Programa gelen ihbarlar şoke etti.

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