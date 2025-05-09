Canlı yayında isyan ettiren görüntü! Müge Anlı: ’’Tiksiniyorum...’’

Giriş Tarihi: 9.05.2025 12:14:12 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 12:26:42

Müge Anlı'da 9 Mayıs tarihinde işlenen olay tüyleri diken diken etti. 14 yaşındaki Irmak Karahan, Çarşamba gecesi Aksaray'daki evinden annesine haber vermeden ayrıldı. Kızı için endişelenen anne soluğu Müge Anlı'da alırken, konu hakkında verdiği bilgiler kan dondurdu. Anne, kızının 19 yaşındaki Emirhan Gökkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti. Kızının görüntülerini Anlı'nın ekibi ile paylaşan anne gözyaşlarına boğulurken, genç kızın videolarda şiddete maruz kaldığı görüldü. Videonun tamamını izleyemeyen Anlı, "Emirhan sen ne pis çocuksun" diyerek tepki gösterdi...