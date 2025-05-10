Başkan Erdoğan imzaladı! İl birlikte büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Orhan Karaaslan atandı. Bakanlıkta Amasya İl Müdürü Veysel Topkaya görevden alınırken yerine ise Niğde İl Müdürü Hilal Ünal atandı.

Ayrıca bakanlıkta Kayseri İl Müdürlüğü'ne Arzu Çıngır, Tunceli İl Müdürlüğü'ne ise Hüseyin Okan getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda ise Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliği'ne yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Emrah Turgut atandı.