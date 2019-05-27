Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz hakkında üvey amcası Özkan Kurnaz herkesi şok eden iddiada bulundu. Özkan Kurnaz'ın, "Şeytan götürmüş olabilir!" sözleri, stüdyodaki herkesi şaşırttı. Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebek, ikinci Palu vakası gibi bir olayın kurbanı mı? Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi: Şeytan...27.05.2019 12:45
- Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi: Şeytan...
- Hudut kartalları 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor
- İşte Türkiye'nin ilk yerli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis
- Pendik'te maganda lüks aracıyla ortalığı birbirine kattı
- Sağlık Bakanlığı'ndan kanser aşısı müjdesi!
- FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısında
- Son dakika: Fikirtepe'deki yangından yeni görüntüler
- Bursa’da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu
- Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor | 27 Mayıs (bugün) hava nasıl olacak? .
- Son dakika: İstanbul Kadıköy'de yangın! Ölü ve yaralılar var...
- Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı
- Başkan Erdoğan'ın tanıttığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosunda Adnan Menderes detayı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.