Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ikinci Palu ailesi vakası! Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi: Şeytan... 27.05.2019 12:45

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz hakkında üvey amcası Özkan Kurnaz herkesi şok eden iddiada bulundu. Özkan Kurnaz'ın, "Şeytan götürmüş olabilir!" sözleri, stüdyodaki herkesi şaşırttı. Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin bebek, ikinci Palu vakası gibi bir olayın kurbanı mı? Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri!