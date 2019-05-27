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Başkan Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu

Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Yer sofrasına oturan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı.

27.05.2019 21:38 - Son Güncelleme: 27.05.2019 21:42
Başkan Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.

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Başkan Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi.

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Başkan Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu

Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.

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Başkan Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu

Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı.

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Başkan Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu

Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi.

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