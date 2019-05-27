Başkan Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu
Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Yer sofrasına oturan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı.
27.05.2019 21:38
- Son Güncelleme: 27.05.2019 21:42
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER