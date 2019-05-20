Yeni askerlik sistemi Meclis'e geliyor 20.05.2019 14:25

Askerlik sistemini sil baştan değiştiren 63 maddelik teklifin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Yeni sistemde, erler için zorunlu askerlik 6 aya düşecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek, 1 ay temel eğitim verilecek. Yüksekokul mezunları yedek astsubay olarak askerlik yapabilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yerel seçim sonrası en yoğun haftasını yaşayacak.

Askerlik sistemini sil baştan değiştiren 63 maddelik teklifin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Önce Milli Savunma Komisyonu'na ardından Genel Kurul'a gelecek düzenlemenin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşması bekleniyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Yeni sistemde, erler için zorunlu askerlik 6 aya düşecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek, 1 ay temel eğitim verilecek. Yüksekokul mezunları yedek astsubay olarak askerlik yapabilecek.

63 maddelik teklif hafta başında Meclis'in gündemine geliyor. Önce Milli Savunma Komisyonu'na ardından Genel Kurul'a gelecek düzenlemenin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşması bekleniyor.

Yeni sistemde 12 aylık uzun dönem zorunlu askerlik 6 aya düşecek. Er ve erbaşlar isterse 6 ay daha maaş alarak askerliğe devam edebilecek. Üniversite mezunları da er olarak kısa dönem askerlik yapabilecek.

Sistemin en yeni başlığı Yedek Astsubaylık. Yüksek okul mezunları, 2 aylık temel eğitimin ardından vatani görevlerinin kalan 10 ayında maaş alacak. Zorunlu askerliğin ardından astsubaylığa geçebilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik başvurusu kabul edilenler 1 aylık temel eğitimin ardından askerliğini tamamlamış olacak. Bedelli askerlik için ihtiyaçtan fazla başvuru olursa kura çekilecek