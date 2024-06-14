MİT'in MOSSAD'ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011'de gelen mail, Viyana'daki sır görüşme, canlı hedef takibi...

İstihbarat Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de çökertti
9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i İstanbul'da, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi'nin koordinesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.