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MİT'in MOSSAD'ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011'de gelen mail, Viyana'daki sır görüşme, canlı hedef takibi...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör devleti İsrail'e bağlı MOSSAD'ın Avrupa'daki hücresini çökertti. MOSSAD'ın Almanya, Türkiye Gürcistan ve Lübnan'da casusluk yaptırdığı 9 kişilik şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları belli oldu. Casusluk ağının lideri sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı, 'Jörg' takma adlı MOSSAD yöneticisiyle Viyana'daki Çin restoranında yaptığı görüşmeyi anlattı. Mossad'ın hedefindeki isimleri takip ettiğini, fotoğraflayıp onay aldığını daha sonrasında da ödeme yapıldığını aktardı.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 07:47 Güncelleme 14 Haziran 2024, 08:01
MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi... 1

İstihbarat Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de çökertti

MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi... 2

9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i İstanbul'da, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi'nin koordinesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi... 3

Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.

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