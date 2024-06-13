Hakim ve Savcılar Kurulu, 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. İdari yargıda 290 hakim ve savcının görev yeri değişiklik talebi karşılandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, tamamlanarak karara bağlandı.

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HSK'nın internet sitesinden yapılan açıklama;

"Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 13 Haziran 2024 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 24 Haziran 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hakim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.