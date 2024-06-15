Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! 16 Haziran Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan bayram namazı saatleri merakla bekleniyordu. Büyük şehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerden Türkiye'nin dört bir yanındaki illere kadar Müslümanlar, bayram namazı saatlerini öğrenmek için açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024!