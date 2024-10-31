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MİT 17 istihbari belge yayımladı! Gorki'nin "Ana"sına Hitler'in Goebbels'ine yakın takip

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), özel koleksiyonunda yer alan resmi istihbarat belgelerinin bir bölümünü paylaştı. En eskisi 1920 tarihli 17 belge arasında arasında, gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Nisan 1939'da Türkiye'ye gelen Hitler'in Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor da yer alıyor. Yayımlanan belgelerde Sovyet yazarı Maksim Gorki'nin ünlü romanı "Ana"nın film olarak İstanbul'da gösterime girdiği ve bu eserin kuvvetli bir komünizm propagandası olabileceği konusunda görüşleri içeren istihbari belge de dikkati çekiyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 13:42 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 13:43
MİT 17 istihbari belge yayımladı! Gorki’nin Anasına Hitler’in Goebbels’ine yakın takip
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yayımladığı özel belgelerden Hitler'in Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels çıktı.

EN ESKİSİ 1920 TARİHLİ 17 BELGE ERİŞİME AÇILDI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), özel koleksiyonunda yer alan resmi istihbarat belgelerinin bir bölümünü paylaştı. "Özel koleksiyon" içerisinde yer alan ve en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge, MİT'in resmi internet sitesinde ziyaretçilerin erişimine açıldı.

MİT 17 istihbari belge yayımladı! Gorki’nin Anasına Hitler’in Goebbels’ine yakın takip

MİT'in yayımladığı belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yer alıyor.

MİT 17 istihbari belge yayımladı! Gorki’nin Anasına Hitler’in Goebbels’ine yakın takip

İstiklal Harbi'nin şiddetle devam ettiği günlerde "Karakol Cemiyeti"ne girerek kapanmasında rol oynayan, Kemalistlere ve Mustafa Kemal Paşa'ya yaklaşmayı başaran ancak sonunda Hint asıllı bir İngiliz casusu olduğu tespit edilen Mustafa Sagir hakkındaki 1921 tarihli belgenin "Osmanlıca" yazılmış orijinal hali de sitede sergileniyor.

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