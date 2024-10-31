MİT 17 istihbari belge yayımladı! Gorki’nin Anasına Hitler’in Goebbels’ine yakın takip

EN ESKİSİ 1920 TARİHLİ 17 BELGE ERİŞİME AÇILDI Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ), özel koleksiyonunda yer alan resmi istihbarat belgelerinin bir bölümünü paylaştı. "Özel koleksiyon" içerisinde yer alan ve en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge, MİT'in resmi internet sitesinde ziyaretçilerin erişimine açıldı.

MİT 'in yayımladığı belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yer alıyor.

İstiklal Harbi'nin şiddetle devam ettiği günlerde "Karakol Cemiyeti"ne girerek kapanmasında rol oynayan, Kemalistlere ve Mustafa Kemal Paşa'ya yaklaşmayı başaran ancak sonunda Hint asıllı bir İngiliz casusu olduğu tespit edilen Mustafa Sagir hakkındaki 1921 tarihli belgenin "Osmanlıca" yazılmış orijinal hali de sitede sergileniyor.