İnfiale neden olan olayda aralarında anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 4 kişi tutuklandı. Cinayette ilk tutuklanan isim ise itirafçı Nevzat Bahtiyar oldu. Bahtiyar Salim Güran'ın Narin'i öldürüp çuvalla kendisine taşıttığını öne sürdü.