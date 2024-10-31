Türkiye, Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde gittiği Kur'an kursundan geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledilmesi ile sıkıştırılmış. Küçük Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde bulunmuştu.
İnfiale neden olan olayda aralarında anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 4 kişi tutuklandı. Cinayette ilk tutuklanan isim ise itirafçı Nevzat Bahtiyar oldu. Bahtiyar Salim Güran'ın Narin'i öldürüp çuvalla kendisine taşıttığını öne sürdü.
Narin Güran cinayeti soruşturmasının 19. gününde Nevzat Bahtiyar'ın güvenlik kamerasında görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma ekipleri eve gittiğinde Bahtiyar önce pencereden kaçmak istemiş, daha sonra kanepenin arkasında saklanmaya çalışmış ve o gün gözaltına almıştı.