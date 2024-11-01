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MİT ilk kez 1920–1948 belgelerini paylaştı
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MİT ilk kez 1920–1948 belgelerini paylaştı

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 10:39

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), özel koleksiyonunda yer alan resmi istihbarat belgelerinin bir bölümünü paylaştı. En eskisi 1920 tarihli 17 belge arasında arasında, gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Nisan 1939'da Türkiye'ye gelen Hitler'in Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor da yer alıyor. Yayımlanan belgelerde Sovyet yazarı Maksim Gorki'nin ünlü romanı "Ana"nın film olarak İstanbul'da gösterime girdiği ve bu eserin kuvvetli bir komünizm propagandası olabileceği konusunda görüşleri içeren istihbari belge de dikkati çekiyor. Goebbels'in İstanbul'a geldiği tarihlerde medya tarafından da yakından takip edildiği ortaya çıktı.

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