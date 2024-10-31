’Yenidoğan çetesi’nin yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Kan donduran detay: Ailelere bebeklerinin öleceğini gülerek söylemişler

Türkiye, ' Yenidoğan çetesi 'ni konuşmaya devam ediyor. Birçok güvenilir görülen özel hastanede SGK'dan para almak için yenidoğan çocukların ölümüne neden olan vicdansızların her gün yeni konuşmaları ortaya çıkıyor. Gelen son konuşma kayıtlarında yenidoğan çetesi üyelerinin çocuklarını öldürdüğü ailelerle nasıl dalga geçtikleri gözler önüne serildi.

Hasan Basri Gök: Hehehehe…

Hakan Doğukan Taşçı: Kadına gülerek dedim ki 'ilaçla buraya kadar çok devam edemez. Bunu gülerek söyledim senin yüzünden... Tam böyle 'ölecek' derken güldüm...

Oysa o aile hemşireye de doktora da güvenip biricik bebeklerini emanet etmişlerdi. Ayrıca o çete ilaçları yasa dışı yollarla da satıyordu. Kendi içlerinde zaman zaman borçlanmayı bu ilaçlarla gerçekleştiriyordu. Konuşmalardan birinde Hasan Basri Gök, Oğlum sen solunum ilacı verdin ya onun borcu için ben onu unutmuştum. Mehtap cebimize para girer dedim. 'Hani borcu için alacaktın onları. Parayı aldın sen yedin' dedi..." ifadelerini kullandığı görüldü. Hakan Doğukan Taşçı da, "Tamam alsın ilaçları geri, ben satmadım gel vereyim geri, ne dolandıracağım oğlum. Benim ağzımdan bir lira hakkı geçmez.' yanıtını vermiş.