Minik Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme! Ablası bir şeyler biliyor mu? O konuştukça sosyal medya sallandı! Yörük kızının otopsi sonucunda...

Türkiye günlerdir minik Müslüme'ye ağlıyor. Müge Anlı'da gündeme geldikten sonra büyük ses getiren Müslüme'nin kaybında 10 gün sonra acı sona ulaşıldı. Karaman'dan Mersin'e kışı geçirmek için gelen Yağal ailesi Gürnar ilçesinde çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki Müslüme'nin kaybolmasıyla sarsıldı. 10 gün sonra ormanlık alanda yarı çıplak halde cansız bedenine ulaşılan yörük kızının nasıl öldüğü araştırılıyor. Son olarak aileden dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Müslümen'nin ablasının kardeşi ölü bulunduktan sonra ''En azından bir mezarı var'' demesi tepke çekti. İşte Müslüme'nin otopsi sonucu ile ilgili detaylar ve ailenin kabus gibi hikayesi...