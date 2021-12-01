Minik Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme! Ablası bir şeyler biliyor mu? O konuştukça sosyal medya sallandı! Yörük kızının otopsi sonucunda...
Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan Müslüme Yağal'ın şüpheli ölümünde işaretler kimi gösteriyor? Otopsi sonucu çıktı mı? Yörık kızı Müslüme'nin katili kim çıktı? Dede Hasan Yağal Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı. Aile paramparça oldu. Ablasının son ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti. ''En azından bir mezarı var'' diyen ablanın Hasan Yağal ve Selvi Yağal arasında yaşananları önceden bilip bilmediği merak ediliyor. Öte yandan Hasan Yağal'ın gelinine tecavüzünden dünyaya geldiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğuna da tacizde bulunduğu öne sürüldü. Türkiye'nin yakından takip ettiği Müslüme Yağal'ın şüpheli ölümünde yaşanan yeni gelişmeler haberimizde. Peki Müslüme'nin adli tıp raporu sonucu çıktı mı? Otopsisinde neler yazdı? İşte detaylar...
Türkiye günlerdir minik Müslüme'ye ağlıyor. Müge Anlı'da gündeme geldikten sonra büyük ses getiren Müslüme'nin kaybında 10 gün sonra acı sona ulaşıldı. Karaman'dan Mersin'e kışı geçirmek için gelen Yağal ailesi Gürnar ilçesinde çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki Müslüme'nin kaybolmasıyla sarsıldı. 10 gün sonra ormanlık alanda yarı çıplak halde cansız bedenine ulaşılan yörük kızının nasıl öldüğü araştırılıyor. Son olarak aileden dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Müslümen'nin ablasının kardeşi ölü bulunduktan sonra ''En azından bir mezarı var'' demesi tepke çekti. İşte Müslüme'nin otopsi sonucu ile ilgili detaylar ve ailenin kabus gibi hikayesi...
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik odalara konuldu.