SON DAKİKA: Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ve Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz aynı cezaevinde! İçeriden haber var: Diğer mahkumlar...
Son dakika haberi: Türkiye, samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz ve kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal'ı konuştu. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishaneye nakledilmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
01.12.2021 10:38
- Son Güncelleme: 01.12.2021 10:47
İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i (28) öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik odalara konuldu.
İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi.
Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır'a getirilerek aynı cezaevine kondu.