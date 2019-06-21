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Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Şu anda envanterde bulunan 86 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin görev yapıyor.

21.06.2019 15:05 - Son Güncelleme: 21.06.2019 15:08
Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan ve son olarak terör örgütüne karşı yürütülen Pençe Harekâtı'nda başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve milli imkânlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 100 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.

Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı

86 SİHA göklerde

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.

Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı

2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Şu anda envanterde bulunan 86 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Milli SİHA Bayraktar TB2 100 bin uçuş saatini tamamladı

İlk ihracat başarısı

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayisinin en önemli adımlarından biri atıldı.

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