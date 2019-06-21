Ve göreve hazırlar... Bordo Bereliler yeminlerini etti
Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu tamamlayan kursiyerler (Bordo Bereliler) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın katıldığı törenle bordo berelerini taktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davada verilen cezalara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular." dedi.
TSK'nın kahraman ve fedakar personelinin gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde kendine verilen görevleri en iyi şekilde yapabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Akar, "Ordumuzun en önemli görevi asil milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliği ve bağımsızlığı ile birlik, bütünlük ve güvenliğini sağlamaktır. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bu mücadele aralıksız sürmektedir" diye konuştu.