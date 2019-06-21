Ve göreve hazırlar... Bordo Bereliler yeminlerini etti

TSK'nın kahraman ve fedakar personelinin gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde kendine verilen görevleri en iyi şekilde yapabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Akar, "Ordumuzun en önemli görevi asil milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliği ve bağımsızlığı ile birlik, bütünlük ve güvenliğini sağlamaktır. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bu mücadele aralıksız sürmektedir" diye konuştu.