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Ve göreve hazırlar... Bordo Bereliler yeminlerini etti

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasındaki Özel Kuvvetler İhtisas Kursu'nu tamamlayan kursiyerler (Bordo Bereliler) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın katıldığı törenle bordo berelerini taktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "çatı" davada verilen cezalara ilişkin, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular." dedi.

21.06.2019 22:15 - Son Güncelleme: 21.06.2019 22:15
Ve göreve hazırlar... Bordo Bereliler yeminlerini etti

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen 11. Dönem Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, salona girişinde kursiyerlere "kahraman bordo bereliler merhaba" diyerek seslendi.

Ve göreve hazırlar... Bordo Bereliler yeminlerini etti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, kursu birinci olarak bitiren subay, astsubay ve uzman erbaş tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Ve göreve hazırlar... Bordo Bereliler yeminlerini etti

Dereceye giren personelin brövelerinin Akar ve komutanlar tarafından verilmesinin ardından diğer kursiyerlerin bröveleri eğitmenleri tarafından takıldı. "Şahit timi"nin salondaki yerini almasının ardından kursiyerler Özel Kuvvetler Yemini etti, bordo bere taktı.

Ve göreve hazırlar... Bordo Bereliler yeminlerini etti

PENÇE HAREKATI

Edilen yeminin ardından konuşan Bakan Akar, başta Özel Kuvvetler Komutanlığı olmak üzere TSK'nın tüm unsurlarının yoğun bir faaliyet içinde olduğunu belirtti.

Ve göreve hazırlar... Bordo Bereliler yeminlerini etti

TSK'nın kahraman ve fedakar personelinin gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde kendine verilen görevleri en iyi şekilde yapabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Akar, "Ordumuzun en önemli görevi asil milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliği ve bağımsızlığı ile birlik, bütünlük ve güvenliğini sağlamaktır. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bu mücadele aralıksız sürmektedir" diye konuştu.

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